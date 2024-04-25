与大多数汽车制造商通常发布神秘预告片或展示伪装原型车不同，路虎展示了即将推出的没有任何伪装的路虎揽胜电动车，这让我们感到惊讶。官方照片和视频是在北极圈寒冷天气测试期间拍摄的，这表明电动汽车看起来与 ICE 动力版本几乎相同。

路虎揽胜电动车将是捷豹路虎继捷豹 I-Pace之后的第二款全电动量产车型。路虎的目标是让电动汽车达到与内燃机路虎揽胜的性能和标志性越野资格相匹配的水平，这就是为什么新的动力总成已经在不同类型的地形和极端天气条件下进行了测试。

这款电动 SUV 的预生产原型已暴露在北极圈冰冻湖泊 –40°C (-40°F) 和中东沙漠 +50°C (122°F) 的温度范围内，确保全电动基础的耐用性和性能稳定。

该预告片重点介绍了一种新的牵引力控制系统，该系统通过每个单独的电力驱动控制单元来管理车轮打滑。得益于捷豹路虎的“创新软件”，新系统比传统的基于 ABS 的设置要快得多，将每个车轮的扭矩反应时间从大约 100 毫秒减少到 1 毫秒。

路虎表示，结合稳定性控制和底盘系统，新设置将最大限度地提高所有路面上的牵引力，并“显著”增强路虎揽胜的驾驶体验。

该公司尚未透露有关电动动力系统的功率输出或电池容量的任何信息。不过，官方已确认路虎揽胜电动车将采用800伏架构，并提供V8级别的性能。

路虎还承诺，路虎揽胜电动车在牵引、涉水和全地形能力方面将超越任何其他豪华电动SUV。

新车型将采用模块化纵向架构，电池和电力驱动单元将在内部组装。路虎揽胜电动车的生产将在英国进行，旁边是轻度混合动力和插电式混合动力版本。

虽然我们没有确定首次亮相的日期，但路虎于 2023 年 12 月设立了电动汽车的等候名单，到 2024 年 2 月收到了超过 16,000 份意向书。