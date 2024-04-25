在“创业”的道路上，马来西亚显然希望能够拥有更快的步伐。

动点出海获悉，在于近期举行的KL20峰会上，马来西亚当局透露，马来西亚主权财富基金国库控股（Khazanah）将同Blue Chip Venture Capital以及当地养老基金KWAP合作创立一只金额高达30亿林吉特（约合6.27亿美元或45.5亿人民币）的风投基金，以此聚焦东南亚初创企业。

而为了吸引全球优秀企业及机构在马来西亚驻足，出席本次峰会的马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣（Anwar Ibrahim）表示，将相应出台包括办公空间补贴及签证豁免等一系列的激励举措。此外，就独角兽企业而言，马来西亚经济部长拉菲兹·拉姆利（Rafizi Ramli）称，该国也将通过推出“独角兽黄金通行证”举措来吸引全球独角兽，从而在为当地创造高技能和高价值的就业机会的同时，也能于此培养出一批未来企业家和技术高级领导者人才。

作为背景，据悉，马来西亚已表态，正致力于将当地带入全球创业生态前二十之列，上述内容则正是推进这一目标实现的重要举措。此外，该国也表示，到2030年，马来西亚希望将其风投资金提升一倍至14亿美元，从而打造出一个更加充满活力的风投生态。

另一方面，有数据指出，自2006年以来，马来西亚当局已将用于风险投资和私募的资金从33亿林吉特在去年提升至了176亿林吉特。数据同时强调，这笔数额仅仅只是马来西亚国家基金所管理的1万亿林吉特总资产的“一小部分”。

当然，本次也并不是马来西亚加速其创业及资本领域建设方面的唯一表态。

近年以来，随着东南亚的市场潜力日益吸引着全球目光，尽管并没有印尼那样庞大的人口规模以及新加坡的高度领先的科技水平，包括促进创业生态发展及外资投资在内，从修订该国的VC/PE指导框架到出台国内的首个CVC计划，从完善上市企业转板制度再到针对电动汽车、人工智能、数据中心等行业的具体扶持举措，马来西亚却也正在愈发主动的向外界传递出其积极信号，希望承载起更多责任和关注。

回到KL20峰会。安瓦尔·易卜拉欣指出，将有12家全球风投机构在马来西亚设立办事处。他强调称，马来西亚必须重新制定战略并提供出最优的生态系统，从而获得吸引高价值投资的竞争优势。

展望未来，马来西亚在本次活动中表示，到2030年，马来西亚预计将培育超3000家活跃初创企业，提供超过10万个高技能工作岗位。此外，拉菲兹·拉姆利也进一步指出，“马来西亚必须做好准备，抓住即将到来的第二波东南亚资本浪潮。”