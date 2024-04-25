如果您认为Cyber​​ster两座跑车是 MG 最具运动感的车型，请再想一想。上汽集团旗下品牌MG名爵刚刚在北京车展上推出了 EXE181 超级跑车概念车。这款单座电动汽车拥有超空气动力学车身，由四台电动机驱动，0-100 公里/小时（0-62 英里/小时）加速时间仅为 1.9 秒。

正如其名称所暗示的那样，该概念车的灵感来自1959 年的MG EX181 高速实验车。这款 21 世纪的迭代产品具有胶囊形驾驶舱、明显的挡泥板、未来风格的轮罩以及带有主动空气动力学襟翼的长尾部。 MG 声称，时尚的设计带来令人印象深刻的 0.181cd 空气动力系数。

在前端，透明材料覆盖了立面，可以看到硬壳式结构和悬架的一部分。在紧凑的内部空间中，驾驶员座椅占据主导地位，并配有轭形方向盘，该方向盘配有集成触摸屏，可提供更多功能。

MG EXE181 放弃了其祖先的增压 1.5 升发动机，转而采用由四个电动机组成的更先进的装置。虽然该公司尚未透露有关组合输出的具体细节，但已确认 0-100 公里/小时（0-62 英里/小时）加速仅需 1.9 秒。相比之下，量产规格的 Rimac Nevera以破纪录的 1.81 秒完成了 0-100 公里/小时（0-62 英里/小时）的冲刺。

虽然该概念车的最高时速尚未公开，但上汽名爵在社交媒体上发布的帖子以及官方渲染图中包含的降落伞制动器表明，该概念车可能会尝试创下速度纪录，让人想起其前身名爵 EX181。 1959 年，EX181 在赛车手菲尔·希尔 (Phil Hill) 的驾驶下创下了最高时速 254.91 英里/小时（410 公里/小时）的纪录。

虽然MG对未来的生产计划保持沉默，但该概念车的未来美学和陆地速度特征强烈表明它将仍然是一项设计研究。