自从法国的 Hopium Machina Vision 在 2022 年巴黎车展上以接近量产的姿态亮相以来，人们对它知之甚少。然而，在最近于慕尼黑举行的2024 年汽车/设计活动上，氢动力电动轿车再次出现，并吸引了满屋子着迷的与会者。

随着电气化时代的到来，新型创新汽车正在快速推出。然而，这些新产品往往与市场上现有的车辆有着惊人的相似之处。 Hopium 的创作却并非如此，因为它采用了大胆且充满未来感的设计，与路上的其他产品不同。

这些来自慕尼黑设计活动的照片为我们提供了一个绝佳的机会来了解汽车的所有复杂细节。

迷人的 LED 头灯和宽大的前格栅立即引人注目。俯冲式 LED 尾灯和后格栅也与前饰板相得益彰。

Machina Vision的内部也非常引人注目。一块巨大的屏幕占据了仪表板的宽度，而四个时尚的运动型座椅则提供了舒适的栖息环境。

曲线美的传动通道和中控台完善了设计，营造出视觉上令人惊叹且具有凝聚力的环境。

Hopium 声称，这款未来派轿车的集成燃料电池系统可输出 493 马力（500 PS）的功率，最高时速可达 143 英里/小时（230 公里/小时），并在不到五秒的时间内加速至 62 英里/小时（100 公里/小时）。

它还拥有超过 620 英里（1,000 公里）的航程，除了水之外不排放任何物质。此外，只需三分钟即可破纪录地补充能量。

然而，让它进入装配线将是一个挑战。截至去年11月，该公司已暂停将该车推向市场的计划，并表示最初将专注于销售氢燃料电池。

这家巴黎公司表示，其内部开发的燃料电池系统“在动力、紧凑性和耐用性方面具有无与伦比的特性”，并且“已申请 27 项专利、设计和模型”。

“耐久性测试也在进行中，初步结果表明性能优于市场上所有替代技术。”

公司尽管支出近 2,470 万欧元（约合 2,630 万美元），但它在 2023 年上半年仅产生了 7,000 欧元（约合 7,500 美元）的收入。该公司去年还解雇了 25 名员工。与许多其他汽车初创公司一样，Hopium 已经开始发现，进入这个充满挑战且不断发展的市场是多么困难。