对于欧宝来说，这是第一个基于Stellantis平台STLA Medium的车型系列。标致去年推出了首款 STLA 中型车型e-3008，现在欧宝也紧随其后，推出了其对电动 SUV 的诠释。并且具有不同的身体概念，稍后会详细介绍。

在驱动技术方面，存在相似之处——考虑到平台逻辑，这并不奇怪：STLA Medium 的车身底部可容纳高达 98 kWh 的电池，就像欧宝 Grandland Electric 中的电池一样。根据 WLTP，这款 SUV 的行驶里程“可达 700 公里”——欧宝尚未给出全球首发的确切数值。新闻稿中也只提到了 98 kWh 电池。标致还为 e-3008 提供了更便宜的 73 kWh 电池，WLTP 续航里程为 525 公里。欧宝没有确认也没有否认Grandland将有两种电池可供选择。

欧宝在充电方面也仍然有些模糊。具体来说，它表示：“在公共快充站，广田仅需约26分钟即可充电至80%的电量。”但是，它没有提到起始充电水平。根据标致姐妹车型的著名说法（“从20％到80％不到30分钟”），我们可以假设这一说法适用于广田的20％至80％，而不是行业标准规范10％至80％。不过，根据欧宝现在规定的具体充电时间，可以计算出20％到80％的窗口内的平均充电容量为136kW，峰值时最大可能达到160kW。通过 STLA Medium，Stellantis 为中档 SUV 带来了异常大的电池，但出于成本原因，保留了 400 伏系统的平台。这会导致较高的（标准）续航里程，但（按 10% 到 80% 计算）充电时间也可能稍长——客户可以选择。

欧宝尚未提及交流充电，但 11 kW 车载充电器可能会成为标准配置，而 22 kW 也可能会提供。然而，已经很明显的是，来自吕塞尔斯海姆的顶级SUV将在德国标配热泵。

在风格方面，欧宝继续发展其Vizor品牌设计。前代车型已经通过改款获得了 Vizor 外观，因此您必须看前脸才能认出新一代。也许最引人注目的特点是“Opel Vizor”已经变成了“3D Vizor”，它采用了实验概念车的设计。首先，集成的欧宝标志现已发光，其次，垂直折痕和水平 Vizor 与中心发光的欧宝闪光灯融合，形成 3D 效果。从后面更容易区分新一代，但这里也是三维的：行李箱盖上不再有品牌标志；相反，3D Opel 字样集成到灯带中。车型名称不再贴有镀铬字样，而是较大、居中且以三维方式压印在行李箱盖上。由于可以分配额外的镀铬刻字，因此也将更加节省资源。

总体而言，欧宝谈到了“新广田令人印象深刻的姿态”以及该车型将表现出的“纯粹的自信”。该品牌的顶级 SUV 的高度为 4.65 米，长度和宽度分别增加了 17.3 厘米（1.91 米，+64 毫米）和更高（1.66 米，+19 毫米），令人印象深刻。欧宝的轴距为 2.78 米，远低于该平台的最大轴距 2.90 米。

欧宝在全球首发的新闻稿中没有详细介绍该驱动器本身。标致的前轮驱动输出功率为 170 kW，还可选配 240 kW 全轮驱动，后轴装有第二台发动机。配备 74 kWh 电池的版本（欧宝可能提供也可能不提供）仍然提供 157 kW 的功率。

欧宝没有提供技术细节，而是强调了诸如“行业领先的 Intelli-Lux Pixel Matrix HD 灯”（每个头灯超过 50,000 个光像素）、40:20:40 折叠后座长凳和高达 1,641 升货物的功能。隔间。在这里，与标致有一个概念上的差异：它不仅短了近十厘米，而且还有一个平坦的倾斜后窗——有利于空气动力学，在一些人看来，有利于设计，但对实用性来说相当不利。

内饰采用全数字驾驶舱，配有平视显示器和 16 英寸触摸屏。一些物理按钮补充了触摸屏来控制空调，欧宝声称这可以直观地完成。这家德国汽车制造商还开发了一种所谓的“纯粹模式”，其中驾驶员信息显示屏、平视显示器和中央屏幕的内容被减少到“必要的最低限度”，“这进一步减少了分心，特别是在雨中或夜间驾驶时”。新闻照片中引人注目的是，欧宝在方向盘按钮和中控台等接触点处没有使用黑色高光塑料元件（与阿斯特拉电动车不同）。

在 Stellantis 品牌中，欧宝在照明（此处为“Intelli-Lux Pixel Matrix HD 车头灯”）和座椅方面脱颖而出。欧宝熟悉的人体工程学座椅得到了进一步开发，首次在 Grandland 上配备了主动侧垫，从而提供了额外的调节选项。此外，驾驶员座椅还兼具通风和按摩功能。

除了Grandland Electric之外，该车型还将提供插电式混合动力车型（电动续航里程可达85公里）和48伏混合动力车型。欧宝尚未公布价格，但至少电动版可能与 e-3008 大致相当——标致在德国的订购起价为 48,650 欧元。