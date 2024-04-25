比亚迪王朝全新中级轿车——秦L DM-i在2024北京国际车展全球首发亮相，凭借大美龙颜、领先技术、全新平台、卓越品智，全面引领中级轿车新趋势！

剑指中级：大小秦双车布局 补全王朝轿车版图

秦L长宽高分别为4830mm/1900mm/1495mm，轴距达2790mm，是一款标准的中级轿车。在目前王朝的轿车矩阵中，秦家族是紧凑型销冠，掌握家轿话语权；汉家族是中大型销冠，稳居主流中高端市场之首，秦L剑指中级，恰好补全两车之间的矩阵空缺。向上，与汉夹击以凯美瑞为首的合资中级轿车；向下，与秦PLUS形成大小秦双车格局，辐射A+级市场，完善了王朝网在主流轿车市场的产品布局。

设计引领：王朝即国潮 尽显文化自信

作为王朝全新中级轿车，秦L基于“主流、品质、新国潮”的全新定位打造，从中华优秀传统文化中汲取力量，体现出国潮文化与未来科技的完美融合。秦L采用“新国潮龙颜美学”，融龙腾动势于车身，龙颜再进化一展大秦气象。“龙吟前脸”威武大气，侧面修长优雅，尾部采用超宽后肩设计，使整车呈现“宽体、低趴”的姿态，霸气又不失动感。

车行山海间，人在画中游。秦L内饰以中国画为灵感，打造出格调高逸的“山水画境座舱”。一体式中控台以旋转大屏为中心徐徐展开，似一幅东方长卷浮于青玉案仪表台上，营造出强烈的环抱感。配合奢适的空间、考究的用料，符合人体工程学的宽舒云感座椅，以及前麦弗逊后多连杆独立悬架，秦L优美、宽敞、舒适、平稳，让驾驶成为享受。

技术引领：“大而省”成为中级轿车的新趋势

最令人期待的是秦L的技术参数。此前网传秦L在油耗、续航方面将有重大突破，此次车展，官方虽未“实锤”，但表示秦L将颠覆中级车“费油”的刻板印象，通过技术引领突破极限，让“大而省”成为中级轿车的新趋势。

平台引领：新一代插混整车平台 实力定义新主流

随着电动化的提速，整车平台正加速革新。秦L基于比亚迪新一代插混整车平台打造，集成多项前瞻科技，专为插混而来，更高效、更安全、更有驾趣，推动新能源专用平台成为主流！

品智引领：智享便捷用车生活 打造品位感官体验

在智能化时代，智能座舱、智能驾驶辅助，不可或缺。秦L搭载DiLink智能座舱，集15.6英寸自适应旋转悬浮Pad、车载ETC、NFC数字钥匙、全场景智能语音等配置于一身，智慧越级、驾驭随心。DiPilot智能驾驶辅助系统，包含自适应巡航、智能领航、紧急车道保持辅助、盲区监测等功能，全面提升驾驶安全性。配合宽奢座舱、静谧空间、沉浸式音乐厅等，让用车生活充满智慧和品味。

秦L的到来将全面引领中级轿车新趋势，为主流家庭提供用车的品质升级之选，为年轻人提供购车的一步到位之选。据悉秦L将在今年二季度上市，预计12万元起售，值得期待！