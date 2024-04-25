Smart #5概念车首次亮相，是该品牌迄今为止最大、技术最先进的电动汽车。#5 的尺寸大致与奥迪 Q3和沃尔沃 XC40一致，它引入了新的造型方向，与 Smart 的两款较小的跨界车#1和#3相比，其外观更锋利、更坚固。 Smart #5的越野风格强化了其更加坚固的外观，并标志着吉利对户外“生活方式”市场的新承诺。量产版强烈倾向于与其同系列车型以及吉利产品组合中其他汽车（包括 Polestar 4、 沃尔沃 EX30和Zeekr X）共享 SEA 平台。

外观和设计及性能超越城市用途

任何期待前小型汽车品牌 Smart 推出小型电动两座车的人可能会失望。 Smart 并没有继紧凑型 SUV #1 和 SUV coupe #3 之后变得更小，而是变得更大：尽管汽车制造商在新闻稿中没有提到确切的尺寸，但全轮驱动和越野轮胎等功能或容量超过100kWh的电池听起来不像是实用的城市车型。

“这款非凡的车辆概念超越了城市界限，代表了高端品牌一致且决定性的进化步骤，并体现了独特的设计理念”，Smart 写道。 “先进的技术、面向户外的功能和无与伦比的舒适度”应该使 Concept #5 成为“各种冒险和活动的完美伴侣”。该系列车型将于下半年推出。在驱动技术方面，Smart首次亮相时只提到了一些基础知识。该车采用800伏技术和标称容量“100+ kWh”的电池。未提及最大充电容量，但它可能相对较高，或者充电曲线非常平坦：在最佳条件下，从 10% 充电到 80% 只需 15 分钟。根据 WLTP 的说法，目标射程超过 550 公里。

Smart 没有将重点放在研究的驱动技术上（无论如何，该技术可能来自吉利平台），而是重点关注在研究首次亮相时对品牌本身影响最大的因素：设计。新闻稿称：“凭借棱角分明的直立轮廓和引人注目的车顶结构，smart #5 Concept 的外观既是对性能的承诺，又是实用的风格宣言。”在典型的电动时尚中，前后悬垂非常短。这样，大电池就可以装入中型 SUV，而短悬垂则可以改善坡度角等越野特性。短悬垂和长轴距也确保了充足的内部空间。

Smart Europe 首席执行官德克·阿德尔曼 (Dirk Adelmann) 表示：“超过四分之一个世纪以来，smart 为城市地区及其他地区的开创性模式和移动解决方案做出了重大贡献。” “Smart #5 概念车是我们品牌有史以来最通用的汽车。有了这款车，我们将抛开所有界限，为欧洲和全球的客户开辟一个新的细分市场。”

内饰和操作兼顾了人工智能的特性

作为smart目前智能化程度最高的杰作，全新smart精灵#5概念车不仅拥有令人惊叹的内饰设计和视觉界面，更搭载了生成式人工智能（AI）技术，下一代smart智能座舱即将到来。 诞生之初便致力于“探索未来都市交通最佳解决方案”，smart始终站在技术的最前沿。作为smart探索未来的先锋，全新smart精灵#5概念车揭示了下一代smart智能座舱。通过与业界领先的人工智能公司Cerence合作，全新概念车将搭载前沿的生成式AI技术，让用户可与车载智能助手进行各种自由对话，车辆可精准识别语义并回应用户所需。 因此，用户仅需通过日常交流语言，即可实现操控车辆和获取信息，包括接打电话，阅读短信、音乐和媒体、空调控制、导航、个人设置和车辆控制，以及包括天气、新闻、日历、常识等信息。

全新smart精灵#5概念车的内饰设计，将科技感、功能性、新奢范完美融合，打造出宽适清新的内部空间。标志性的极简线条勾勒出水平横向布局的整体中控界面，功能控制布局更为直观便捷，让整体内饰氛围更协调、简约。传承smart经典的“紧凑于外，宽适于内”的设计理念，全新smart精灵#5概念车通过尽可能缩短前后悬，实现了内部空间的最大化，确保车内乘坐空间的舒适开阔。

同时，直率的设计理念和强大功能性也是这款全新概念车的突出特点。作为整个智能座舱的核心区域，水平式中控台搭载了精致感卓绝的13英寸双OLED显示屏。凭借高性能AMD 芯片的超强算力，用户只需指尖轻触，便能瞬间感受“丝滑”的操控感受。超快的响应速度和视效震撼的车机界面，这才够smart。