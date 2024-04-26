暴雪公司今天宣布，经过谨慎考虑后决定取消举办 2024 年暴雪嘉年华（BlizzCon）活动。暴雪今年将探索更多元化的活动方式发布新内容，并表示“对于未来将再次举办 BlizzCon 的热情丝毫未减”。暴雪嘉年华是暴雪娱乐举办的年度盛事， 自 2005 年起在安娜海姆会议中心举行。

暴雪公司官方新闻稿内容如下：

在过去一年中，暴雪娱乐经过谨慎考虑后，我们决定 2024 年将不会举办 BlizzCon。

做出这个决定并不容易，因为我们很清楚 BlizzCon 对所有人来说都有着非常特殊的意义，也知道许多人一直热切期待着这个活动。

尽管我们今年的策略有所调整，但在以往也曾尝试各种不同的活动形式，所以请大家放心，我们对于未来将再次举办 BlizzCon 的热情丝毫未减。

在接下来的几个月，我们将分享更多关于今年下旬即将推出的作品详情，包括《魔兽世界：地心之战》和《暗黑破坏神 IV》的第一个资料片《憎恨之躯》。

为了庆祝这些即将发布的新作，并以新的特殊方式将我们的社群聚集在一起，我们很快就会分享一些令人兴奋的活动计划，其中包括 Gamescom 等其他的业界贸易会展。

我们很快就会跟大家分享更多计划相关资讯，敬请期待。我们也非常期待将在 Dreamhack 达拉斯以及 Dreamhack 斯德哥尔摩举办的《守望先锋》冠军系列赛。

此外，除了我们的魔兽系列游戏内庆祝活动之外，我们很高兴能够在 2024 年规划举办多场全球性现场活动，来欢庆《魔兽争霸》系列游戏 30 周年纪念。

虽然这些活动与 BlizzCon 有所不同，但我们将竭尽所能地发挥创意和想像力，以确保这些活动具有相同的欢庆氛围和团聚精神。

我们期待这些体验，连同数场实况直播的业界活动中，充分展现暴雪社群的独特魅力与精神，让大家能及时了解我们游戏宇宙中的最新动态。

在今年的这些活动中，无论你选择是面对面还是线上参与，我们都迫不及待想要与你相见！