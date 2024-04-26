根据协议，双方将在充换电产业涉及的电池标准、充换电技术、电池资产管理及运营、充换电服务网络建设及运营、充换电车型研发及定制、充电互联互通等领域开展全方位、多层次的深度战略合作，推动建立统一的电池标准体系、合作研发适配换电体系的乘用车。推动换电运营网络、运营商之间的互联互通；推动建立统一的换电运营管理体系；推动建立高效的电池资产管理体系；推进充电平台互联互通；推动建立统一的大功率充电技术体系及可靠共享的大功率充电网络。

截至目前，蔚来已在全国安装了2404个换电站，其中790个换电站沿高速公路分布，将13条骨干高速公路和11个城市群连接成高速公路换电站网络，提供比加油更简单的充电体验。

蔚来已建成充电站3776个、蔚来充电桩21995个，其中高速公路沿线蔚来充电站364个、蔚来充电桩1422个。本着开放的精神，蔚来充电桩面向所有新能源汽车品牌用户开放，其中80%以上的电量为非蔚来电动汽车提供。

作为全球三大超跑品牌中第一个全面发力电动化、智能化的路特斯，始终致力于利用前沿技术引领豪华纯电动汽车领域的智慧出行体验。在提供极致豪华纯电动汽车的同时，路特斯还根据不同的用户需求，积极探索和引领创新充电解决方案，以其业界领先的800V纯电动高级架构（EPA）为用户带来超快的充电体验。截至目前，共有72个莲花闪充站已投入运行。