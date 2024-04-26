近年来，马来西亚不断认识到可再生能源在实现可持续发展目标和减少碳排放方面的关键作用，并在推动太阳能行业发展方面取得了长足进步。因此，在国家能源转型路线图（NETR）中，马来西亚提出：到2050年，将太阳能发电能力从当前的4%提升至58%。而这将是一个足够令外界震惊的目标。

围绕这一愿景，马来西亚政府还承诺，到2050年时将可再生能源发电能力提高到 70%，以实现其2050年温室气体净零排放的国家目标。然而，尽管马来西亚全年阳光充足、太阳能发电潜力巨大，该国仍面临着一系列的挑战，而这些也阻碍了其太阳能的加速应用。

目前，虽然马来西亚已经是世界第三大太阳能电池板生产国，且当地日照充足，该国向可再生能源的转型进展却依然缓慢。同时，马来西亚自身的能源结构也严重依赖煤炭和天然气等不可再生能源。作为体现，根据一份最近得出的统计数据显示，可再生能源在马来西亚电力生产中所占的比例仅有很小一部分，使得其落后于东南亚地区的其他国家。

在这样的背景下，国际可再生能源机构（Irena）已发出警告，强调马来西亚迫切需要加倍投资向可再生能源过渡，以实现其国际气候承诺。如上所述，尽管太阳能发电在工业和国内层面都具有一定的潜力，马来西亚的太阳能电池板产量与国内可再生能源采用率之间仍存在着巨大差距。这意味着，马来西亚需要加快拥抱太阳能、向可持续发展转型的步伐。

在部长Nik Nazmi Nik Ahmad的领导下，马来西亚自然资源、环境和气候变化部正在加快国家向可再生能源的过渡。然而，由于马来西亚对化石燃料的依赖和自身石油出口国的地位，这些努力仍面临着挑战。而为了提高可再生能源的产能，该部现正考虑解除对可再生能源出口的禁令——尤其是对新加坡的禁令。当然，这一策略也引发了行业利益相关者对其潜在利弊的讨论。

现阶段，马来西亚制定了雄心勃勃的可再生能源发展目标，力争在2025年时把可再生能源提升至全国发电总量的 31%、并在2035年时提升至40%。而在这个过程中，以2050年的目标为例，届时，马来西亚太阳能装机容量将达到4706兆瓦，而其中很大一部分则可能会来自于住宅和商业建筑的屋顶设施。

因此，有专业人士强调，马来西亚的政府政策将在为太阳能发展创造有利环境方面发挥着至关重要的作用——对于住宅居民来说，其成本会是一个重要考虑因素。据悉，在马来西亚，安装太阳能电池板的成本往往因屋顶大小和房屋类型等因素而异，其会从平均4.5万林吉特（排屋）到9.5万林吉特（平房）不等。

这些观点表示，政府应关注能够让所有马来西亚人（包括农村或服务不足地区的群体）都能使用可再生能源的举措。这不仅有助于该国减少对化石燃料的依赖，也能促进国家的可持续发展和经济增长。从这一点出发，为以上地区的可再生能源项目提供激励和补贴将有助于加快向更可持续的能源系统过渡，最终带动更多太阳能电池板的销售和安装。

不能忽视的是，由于银行机构对该行业风险和责任的认知缺乏，在马来西亚，为太阳能光伏发电安装获取融资对个人来说也一直是一种挑战。为了解决这一难点，马来西亚政府已经于2010年推出了绿色科技基金计划（GTFS），拨款15亿林吉特用于资助绿色项目。从银行获得贷款的相关企业可借此获得2%的利息补贴，而政府则会为获批贷款提供60%的担保。

另一方面，马来西亚政府还提供了绿色投资税收津贴（GITA）和绿色所得税豁免（GITE）等绿色技术激励措施，以鼓励企业参与绿色项目。然而，在马来西亚，个人或家庭投资者往往难以享受这些激励措施，不难发现，当前，马来西亚的绿色财政支持和财政激励措施对象在很大程度上会仅限于公司机构。

当然，马来西亚太阳能行业的本地公司也正在积极努力克服阻碍该国太阳能应用的挑战。从创新技术和倡导政策改革到开展战略合作和参与社区活动，这些企业也正在不断的让太阳能更加走进公众的视野和生活。

而为了加速这一目标，太阳能解决方案提供商Verdant Solar认为，行业参与者应当注重提高公众对太阳能益处的认识和理解。这可以通过市场教育的方式，让公众了解太阳能的经济和环境效益，以及这种技术在经济和效益层面带来了何种进步。

该公司进一步指出，包括创造就业机会和经济多样化在内，增加针对太阳能产业的投资和政策支持可以为马来西亚带来巨大的经济效益。而太阳能的广泛应用将有助于减少碳排放，提高能源安全，为马来西亚创造一个更加可持续的未来。“不可否认，对马来西亚的太阳能市场来说，尽管这里挑战重重，在当地政府、行业利益相关者和当地社区的共同努力，这一行业的未来依然充满光明。”

注：本文作者为Verdant Solar首席执行官Zeth Lim，原文《MALAYSIA’S SOLAR SURGE: FROM 4% TO 58% BY 2050, CAN THE NATION SHINE BRIGHT?》授权发布于动点国际（TNGlobal），动点出海出海经编译后发布。