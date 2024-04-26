日产在 2024 年北京车展上推出了四款新概念车，作为其与东风合资企业的一部分，为中国市场预览了同等数量的量产车。 Epoch 轿车和 Epic SUV 配备全电动动力系统，而 Evo 轿车和 Era SUV 则为插电式混合动力车。

该汽车制造商还确认，到2026年将在中国推出五款日产品牌新能源汽车（EV + PHEV）车型，比之前宣布的多一款。产品扩张是一个月前详细制定的“The Arc”业务计划的一部分。此次发布的四款新能源汽车概念车型（两款电动汽车和两款插电式混合动力汽车）是与东风共同努力的成果，旨在更好地满足中国客户未来的出行需求。



Nissan Epoch Concept 是一款电动轿车，专为希望通过设计和技术改善生活方式的城市和郊区的积极分子而设计。该概念拥有人工智能扩展的物联网，其虚拟个人助理通过识别情绪的沟通使生活变得更轻松、更舒适。



Nissan Epic Concept 是一款电动 SUV，非常适合周末探索冒险的城市情侣，在城市和高速公路上都具有自动驾驶功能。该车辆可以充当移动电源，为设备、露营地或聚会提供电力。同时，其车载技术支持并营造轻松的氛围。



Nissan Era Concept 是一款插电式混合动力 SUV，支持城市生活方式，非常适合将汽车视为第二个家的年轻商务人士。凭借互联娱乐系统和零重力座椅，其先进的 e-4ORCE 全轮控制和主动空气悬架提供舒适且自信的驾驶体验。



Nissan Evo Concept 插电式混合动力轿车非常适合周末度假并为全家人创造特殊时刻。除了先进的驾驶员支持和安全功能外，其人工智能增强型虚拟个人助理还有助于正确实现预期的驾驶和旅程。

去年10月在东京日本移动展上首次亮相的日产Hyper Force概念车和日产Hyper Punk概念车首次在中国展出。

Nissan Hyper Force 概念车旨在提供终极驾驶乐趣，同时提供高环保性能和日常使用舒适性。它专为渴望赛道刺激但又具有环保意识的赛车爱好者和游戏玩家而设计。

日产超级朋克概念以数字方式展示，旨在激发虚拟和现实世界中的自我表达。借助人工智能和头枕生物传感器，该概念可以检测驾驶员的情绪并自动选择合适的音乐和灯光，从而提高能量和创造力。

此次展出的 Formula E Gen3 赛车进一步展示了日产在电动化领域的专业技术，代表日产 Formula E 车队参加 ABB FIA Formula E 世界锦标赛，为更多爱好者和客户带来全电动驾驶的乐趣。

中国战略

日产汽车的战略以“在中国，为中国”为座右铭，重点关注中国市场的企业价值和整体竞争力。为了进一步扩大其影响力，日产推出了新的品牌活动“Excitement by Ni”，体现了该公司对创新和丰富人们生活的承诺。在中国，消费者正在接受智能电动创新推动的新生活方式和移动解决方案。日产希望通过此次新活动，引领客户过上精彩的生活，实现个性化的出行体验。

日产还宣布将与智能领域的领先企业合作，为中国及其他地区的客户带来令人兴奋的智能系统和基于人工智能的服务。

随着中国市场的剧烈变化，日产汽车秉承“驱动创新，丰富人们生活”的企业宗旨，正在加速智能化和电动化转型，与当地合作伙伴携手打造令人兴奋的未来出行体验。