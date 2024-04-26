根据Sensor Tower发布的商店情报数据，2024年3月共39个中国厂商入围全球手游发行商收入榜Top 100，合计吸金21.3亿美元，占本期全球Top 100手游发行商收入38.4%。

特别说明：本报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道。

中国手游发行商收入 Top 30

随着2.1版本“狂热奔向深渊”在3月底上线，《崩坏：星穹铁道》 当天收入达到今年以来的日流水最高值。新角色“黄泉”和“砂金”、新剧情“天鹅绒里的恶魔”等丰富的内容使得游戏3月收入环比增长56%，位列全球手游收入榜第6名。发行商米哈游移动端收入相应环比增长12%。

FirstFun旗下《Last War:Survival Game》延续强劲的增长势头，3月收入再创新高，成功突破1亿美元，并首次登顶全球4X策略手游收入榜和中国出海手游收入榜。凭着这款游戏的卓越表现，发行商月收入环比增长40%，排名再进1位至榜单第4名。Sensor Tower下载来源数据显示，《Last War:Survival Game》超过60%的下载量来自广告投放，达到1700万次，显示出发行商高效的广告投放和变现策略。

在2月下旬登录日本市场之后，Joy Net冒险闯关手游《菇勇者传说》位列3月日本手游畅销榜第2名，超越《怪物弹珠》、《命运冠位指定》等，仅次于《赛马娘》。自去年12月登顶全球放置卡牌手游畅销榜以来，该游戏已连续4个月统领这一赛道，并保持高速增长，其中超过90%的收入来自亚洲市场。发行商3月收入相应环比提升65%，排名再度前进2位至第6名。

在大获成功的《Puzzles & Survival》之后，三七互娱于去年9月推出又一款三消+手游《Puzzles & Chaos: Frozen Castle》。过去数月，该游戏收入稳步提升，已成为发行商旗下排名第2的手游产品。值得留意的是，该游戏目前仅在欧美市场发行，尚未登录亚洲市场，因此仍有广阔的增长空间。

得益于旗舰产品《三国志·战略版》在中国和日本市场的卓越表现，本期灵犀互娱收入环比增长29%，排名前进4位重回榜单第9名。

风靡东南亚的MOBA手游《Mobile Legends: Bang Bang》在3月中旬推出年度庆典“MLBB ALLSTAR 2024”和新角色等丰富内容，使得发行商沐瞳科技3月收入环比提升27%，排名前进4位至榜单第12名。

近期我们已从多个角度分析柠檬微趣旗下的《Gossip Harbor 绯闻港口》、《Seaside Escape 漫游小镇》等合并手游，及其差异化的玩家群体。3月这些游戏继续保持强劲的增长势头，使得发行商收入环比提升30%，再创新高，排名前进5位至第13名。

随着功夫熊猫联动的开启，江娱互动《Top War: Battle Game》日流水达到今年以来的峰值，3月收入环比提升20%。冒险RPG新游《TopHeroes》自1月上市以来表现强劲，本期收入再度提升64%，成为发行商旗下又一收入增长引擎。两款游戏合力为江娱互动带来27%的收入增长，位列榜单第15名。

MMORPG新游《潘朵拉：命运先知》3月中旬在中国台港澳和东南亚上市。本土明星代言和强势的宣发阵容，使得该游戏上市首日即登顶中国台湾iPhone手游下载榜和收入榜。发行商露珠游戏3月收入环比增长63%，回归榜单第30名。

榜单之外，入围全球收入Top 100的中国手游发行商依次是：冰川游戏、游卡网络、鹰角网络、万达院线游戏、多益网络、雅乐科技、智明星通、乐逗游戏 和 星嘉游戏共39家厂商。

中国 App Store 手游收入 Top 20

除了前文提到的《崩坏：星穹铁道》和《三国志·战略版》，本期增长显著的还有《梦幻西游》和《世界之外》。

《梦幻西游》手游在3月6日更新之后，推出全新时装、坐骑等特卖活动，并在部分服务器推出全新赛季制，使得3月游戏收入环比增长52%。

《世界之外》于3月20日推出特殊副本「渡见春」 ，当天游戏冲入中国iPhone手游畅销榜前三，全月收入环比激增61%，位列中国iOS手游畅销榜第17名。