4月25日，在北京国际汽车展览会上，长安汽车发布长安启源 E07，该车定位全球首款量产可变新汽车。在中兴通讯裸眼3D平板 nubia Pad 3D Ⅱ 加持下，长安启源E07可同时支持后排座舱裸眼3D娱乐和控车新功能，座舱秒变裸眼3D影院。

作为全球首款5G+AI 裸眼3D平板，nubia Pad 3D II颠覆了传统2D显示屏的车载娱乐体验，无需佩戴任何设备，即可让用户畅享3D“视”界。该平板全球首创Neovision 3D Anytime技术，可将娱乐、影视、游戏、社交、流媒体等各种应用及本地内容切换为3D，带来影院级3D体验。其搭载的AI人眼跟踪引擎，还可实时精准定位用户眼部位置，在移动的汽车环境中，也能更好地把3D画面准确送入人眼。

与此同时，nubia Pad 3D II还具备全新AI 3D多屏协同功能，可实现与多种移动终端的跨屏互动。用户借助中兴手机和努比亚手机即可将应用界面无线流转到车载平板上，以3D形式查看、触摸和控制手机应用内容，同时还允许任何支持Miracast投屏协议的终端设备，无线投屏到Pad后观看3D效果。

值得一提的是，nubia Pad 3D II除了为后排乘坐提供裸眼3D座舱娱乐之外，长安汽车还为其定制了PadLink车控软件，不管是在多人出行场景还是停车小憩场景、户外露营场景，该裸眼3D平板均可实现整车空调，音乐控制、灯光控制、座椅控制和导航设置功能。