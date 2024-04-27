FE电动方程式和国际汽联正式发布GEN3 EVO赛车

FE电动方程式和国际汽联于4月25日星期四发布了下一代赛车——全新纯电 GEN3 EVO 赛车，零到百公里加速时间仅需1.86秒。

Gen3 Evo赛车在摩纳哥阿尔贝二世亲王殿下私人汽车收藏馆发布，它将搭载一系列创新技术升级，并于FE电动方程式第11赛季首次亮相。届时，世界顶尖制造商和车手将齐聚全球标志性地点，进行激烈的轮对轮比赛。

与世界上首款专为街道赛车设计的Gen3赛车相比，Gen3 Evo的加速能力提高了近一秒，在性能、可持续性和效率方面树立了更高标准。Gen3 Evo作为未来赛车运动的强大代表，彰显了尖端技术进步和对环保责任的承诺。

全新Gen3 Evo赛车的主要技术升级包括:

最快的国际汽联单座赛车： 0-60英里/小时加速仅需1.82秒(0-100公里/小时加速仅需1.86秒)，比目前的F1赛车快30%。

0-60英里/小时加速仅需1.82秒(0-100公里/小时加速仅需1.86秒)，比目前的F1赛车快30%。 更快，更强，更灵活： 性能升级比Gen3的性能提高了约2%，相当于在摩纳哥赛道圈速缩短约2秒，可在任何赛道提供世界一流的比赛。

性能升级比Gen3的性能提高了约2%，相当于在摩纳哥赛道圈速缩短约2秒，可在任何赛道提供世界一流的比赛。 更加精悍： 全新空力套件设计更加坚固、强韧、空气动力性更佳，带来更激烈的轮对轮对决。

全新空力套件设计更加坚固、强韧、空气动力性更佳，带来更激烈的轮对轮对决。 四轮驱动 (AWD) ： 这是FE电动方程式首次使用这项技术，可在排位赛淘汰赛、比赛起步和攻击模式下使用。该功能可最大限度地提高加速和赛车操控性，提升关键比赛时刻的刺激感，并增强车手之间的竞争。四轮驱动既能提升性能，又能带来更丰富的策略选择，为车手和车迷带来更精彩的比赛。

这是FE电动方程式首次使用这项技术，可在排位赛淘汰赛、比赛起步和攻击模式下使用。该功能可最大限度地提高加速和赛车操控性，提升关键比赛时刻的刺激感，并增强车手之间的竞争。四轮驱动既能提升性能，又能带来更丰富的策略选择，为车手和车迷带来更精彩的比赛。 更强的抓地力：优化后的全天候韩泰iON轮胎抓地力提升约5-10%，并由35%的再生和可持续材料制成 (比Gen3时代提高9%)。

这些新升级旨在让车手之间上演更激烈的轮对轮比赛，为车迷带来更多精彩的缠斗，并进一步提升GEN3赛车的世界领先水平，包括：

最快的电动方程式赛车： 最高时速200英里/小时（322公里/小时）

最高时速200英里/小时（322公里/小时） 动能回收： 赛车可在比赛过程中使用600kW的动能回收能力产生比赛所需电量的近50%。

赛车可在比赛过程中使用600kW的动能回收能力产生比赛所需电量的近50%。 通过软件提升性能 ：通过软件工程实现赛车性能提升 。

：通过软件工程实现赛车性能提升 史上最高效的方程式赛车： 电机效率超过90%，远高于内燃机的40%效率。

电机效率超过90%，远高于内燃机的40%效率。 最小化生产足迹： Gen3是世界上首辆净零碳赛车，助力世界上首个净零碳运动。

Gen3是世界上首辆净零碳赛车，助力世界上首个净零碳运动。 可持续电池开发： FE根据可持续标准挑选电池矿物供应商，确保不会对人类和地球产生负面影响。

FE根据可持续标准挑选电池矿物供应商，确保不会对人类和地球产生负面影响。 生命周期思维： 生命周期思维贯穿整个汽车制造过程，包括电池的二次寿命，可回收再利用；再生的碳纤维和亚麻等天然材料集成到底盘生产材料中。

生命周期思维贯穿整个汽车制造过程，包括电池的二次寿命，可回收再利用；再生的碳纤维和亚麻等天然材料集成到底盘生产材料中。 尽责的供应链： 所有供应商都严格遵守可持续性关键绩效指标，在第九赛季前符合国际汽联三星环保认证 。

所有供应商都严格遵守可持续性关键绩效指标，在第九赛季前符合国际汽联三星环保认证 赛道技术转移至民用车：赛 车中与民用车相关的大部分技术都将开放给车队和制造商进行开发，旨在直接将赛车技术转移至汽车行业。

车中与民用车相关的大部分技术都将开放给车队和制造商进行开发，旨在直接将赛车技术转移至汽车行业。 超高速充电能力：一项仍处于开发阶段的新技术，旨在实现比赛中30秒600千瓦超级快充以补充电量。



FE电动方程式 Gen3 Evo正式亮相

作为ABB国际汽联电动方程式世界锦标赛技术路线图的一部分，所有动力系统将在第十一赛季进行重新认证，使制造商及其客户车队能够将从Gen3赛车上获得的重要经验应用于新赛车。

由FE电动方程式和国际汽联专家共同开发的最新款Gen3 Evo版本标志着电动赛车技术取得重大飞跃，其0-100公里/小时加速时间（60英里每小时加速）比当前F1赛车快30%，比GEN3赛车快36%。

“Gen3 Evo赛车预示着电动方程式发展史上的开创性篇章，体现了我们对创新和突破技术极限的执着追求。”FE电动方程式首席执行官杰夫·多兹表示，“我感到非常荣幸在摩纳哥揭幕的新一代Gen3 Evo赛车拥有前所未有的加速性能和先进的空气动力学设计，必将为我们的比赛带来更多的刺激画，以卓越的性能和表现吸引世界各地的车手和车迷。”

“国际汽联和FE电动方程式一直在努力开发这款全新的Gen3 Evo赛车，它代表着电动赛车技术取得的又一次重大飞跃。”国际汽联主席本·苏拉耶姆表示，“我要感谢国际汽联和电动方程式车队的辛勤工作，这彰显了我们共同的承诺，即在提供更具竞争力的比赛的同时，持续推动可持续赛车运动的发展。”