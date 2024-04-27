FE电动方程式和国际汽联正式发布GEN3 EVO赛车

FE电动方程式和国际汽联于4月25日星期四发布了下一代赛车——全新纯电 GEN3 EVO 赛车，零到百公里加速时间仅需1.86秒。
Gen3 Evo赛车在摩纳哥阿尔贝二世亲王殿下私人汽车收藏馆发布，它将搭载一系列创新技术升级，并于FE电动方程式第11赛季首次亮相。届时，世界顶尖制造商和车手将齐聚全球标志性地点，进行激烈的轮对轮比赛。
与世界上首款专为街道赛车设计的Gen3赛车相比，Gen3 Evo的加速能力提高了近一秒，在性能、可持续性和效率方面树立了更高标准。Gen3 Evo作为未来赛车运动的强大代表，彰显了尖端技术进步和对环保责任的承诺。
全新Gen3 Evo赛车的主要技术升级包括:
- 最快的国际汽联单座赛车：0-60英里/小时加速仅需1.82秒(0-100公里/小时加速仅需1.86秒)，比目前的F1赛车快30%。
- 更快，更强，更灵活：性能升级比Gen3的性能提高了约2%，相当于在摩纳哥赛道圈速缩短约2秒，可在任何赛道提供世界一流的比赛。
- 更加精悍：全新空力套件设计更加坚固、强韧、空气动力性更佳，带来更激烈的轮对轮对决。
- 四轮驱动(AWD)：这是FE电动方程式首次使用这项技术，可在排位赛淘汰赛、比赛起步和攻击模式下使用。该功能可最大限度地提高加速和赛车操控性，提升关键比赛时刻的刺激感，并增强车手之间的竞争。四轮驱动既能提升性能，又能带来更丰富的策略选择，为车手和车迷带来更精彩的比赛。
- 更强的抓地力：优化后的全天候韩泰iON轮胎抓地力提升约5-10%，并由35%的再生和可持续材料制成 (比Gen3时代提高9%)。
这些新升级旨在让车手之间上演更激烈的轮对轮比赛，为车迷带来更多精彩的缠斗，并进一步提升GEN3赛车的世界领先水平，包括：
- 最快的电动方程式赛车：最高时速200英里/小时（322公里/小时）
- 动能回收：赛车可在比赛过程中使用600kW的动能回收能力产生比赛所需电量的近50%。
- 通过软件提升性能：通过软件工程实现赛车性能提升。
- 史上最高效的方程式赛车：电机效率超过90%，远高于内燃机的40%效率。
- 最小化生产足迹：Gen3是世界上首辆净零碳赛车，助力世界上首个净零碳运动。
- 可持续电池开发：FE根据可持续标准挑选电池矿物供应商，确保不会对人类和地球产生负面影响。
- 生命周期思维：生命周期思维贯穿整个汽车制造过程，包括电池的二次寿命，可回收再利用；再生的碳纤维和亚麻等天然材料集成到底盘生产材料中。
- 尽责的供应链：所有供应商都严格遵守可持续性关键绩效指标，在第九赛季前符合国际汽联三星环保认证。
- 赛道技术转移至民用车：赛车中与民用车相关的大部分技术都将开放给车队和制造商进行开发，旨在直接将赛车技术转移至汽车行业。
- 超高速充电能力：一项仍处于开发阶段的新技术，旨在实现比赛中30秒600千瓦超级快充以补充电量。
作为ABB国际汽联电动方程式世界锦标赛技术路线图的一部分，所有动力系统将在第十一赛季进行重新认证，使制造商及其客户车队能够将从Gen3赛车上获得的重要经验应用于新赛车。
由FE电动方程式和国际汽联专家共同开发的最新款Gen3 Evo版本标志着电动赛车技术取得重大飞跃，其0-100公里/小时加速时间（60英里每小时加速）比当前F1赛车快30%，比GEN3赛车快36%。
“Gen3 Evo赛车预示着电动方程式发展史上的开创性篇章，体现了我们对创新和突破技术极限的执着追求。”FE电动方程式首席执行官杰夫·多兹表示，“我感到非常荣幸在摩纳哥揭幕的新一代Gen3 Evo赛车拥有前所未有的加速性能和先进的空气动力学设计，必将为我们的比赛带来更多的刺激画，以卓越的性能和表现吸引世界各地的车手和车迷。”
“国际汽联和FE电动方程式一直在努力开发这款全新的Gen3 Evo赛车，它代表着电动赛车技术取得的又一次重大飞跃。”国际汽联主席本·苏拉耶姆表示，“我要感谢国际汽联和电动方程式车队的辛勤工作，这彰显了我们共同的承诺，即在提供更具竞争力的比赛的同时，持续推动可持续赛车运动的发展。”