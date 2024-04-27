一款新的中型电动马自达上市了，但不幸的是，它不是针对我们的，而是为中国市场量身定制的。作为燃烧型马自达6的继任者，新款EZ-6在北京车展上首次亮相全球舞台。

从外观上看，EZ-6看起来像马自达产品，但与马自达中国合资伙伴长安生产的Deepal SL03轿车基于相同的EPA1架构。新车型的生产将于今年年底前开始。这是马自达的第三款纯电动汽车，还将配备增程器 (RE) 动力系统。

EZ -6长 4,921 毫米（193.7 英寸），宽 1,890 毫米（74.4 英寸），高 1,485 毫米（58.4 英寸），在 BEV 外观下，将具有完美的 50:50 重量分布。马自达尚未提供 BEV 或增程版 EZ-6 的技术规格，只是声称 BEV 的续航里程约为 373 英里（600 公里），而 RE 的续航里程将超过 621 英里（1,000 公里）使用一箱燃油。 EZ-6 标配前支柱悬架和后多连杆悬架。

Deepal SL03 的电动动力系统很可能会配备在 EZ-6 上。它配备 58.9 kWh 和 66.8 kWh 电池组，驱动 215 hp (160 kW) 和 236 lb-ft (320 Nm) 形式的后电动机，以及 255 hp (190 kW) 和 236 lb-ft (320纳米）选项。

该车采用了马自达“Soul of Motion”的设计理念，拥有动感十足的仪表板、纤细的LED大灯和大胆的格栅。不出所料，这款轿车的整体造型与 Deepal 的产品非常相似，并延伸到车尾，同样有短尾门和醒目的车灯。内饰也与其 SL03 兄弟车型共享许多组件。

机舱的主要功能包括 14.6 英寸信息娱乐显示屏和 10.2 英寸数字仪表组。还有平底方向盘、定制中控台、细长通风口和环境照明系统。

马自达表示，EZ-6 将配备安全和便利技术，包括事故缓解系统和智能停车系统，即使驾驶员在室外，也可以通过语音操作汽车。

马自达 Arata 概念车与 EZ-6 一起在北京首次亮相。这款时尚的 SUV 预览了一款电池电动 SUV，称为 EZ-60。长安马自达表示将于 2025 年底推出第二款电动车型。