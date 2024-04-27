吉利集团旗下高端电动汽车品牌Zeekr发布了SEA-M架构以及基于该架构打造的首款车型Zeekr MIX。

SEA-M 架构是原始可持续体验架构 (SEA) 的衍生品，是 Zeekr 的高科技移动解决方案。它支持广泛的移动产品，从机器人出租车和 MPV 等乘用车到用于物流的商用车。

Zeekr投资超过70亿元人民币（9亿欧元），在SEA-M架构上实现了极致空间、车辆安全和快捷操控的完美结合。可以利用该建筑的主要特征创建一个带轮子的智能“客厅”，包括宽敞的内部空间、可变的座椅位置选择、隐藏的 B 柱和先进的电气/电子 (E/E) 架构。

凭借平坦的地板、高轴距长度比和胶囊式外观，每款基于 SEA-M 架构的车型都实现了车内空间的最大化。机舱内的体验也是如此。 SEA-M 先进的 E/E 主干网可以为驾驶员和乘客设置信息娱乐屏幕，缓解公路旅行的无聊感。

虽然广阔的空间和快速的驾驶体验似乎是相互排斥的，但 SEA-M 架构却实现了这两点。它的转弯半径小于 5 米，并采用线控转向技术接口。这允许可变转向比以及为未来高级智能驾驶解耦方向盘的潜力。

这些技术不会损害安全性。所有基于 SEA-M 架构制造的车辆都将能够满足全球五星级安全标准，并有资格获得公路安全保险协会 (IIHS) 的顶级安全选择。

Zeekr Mix 是 Zeekr 的第五款车型，也是第一款基于 SEA-M 架构打造的车型，在北京国际汽车展览会上首次亮相。 Zeekr Mix的长度为4.7米，轴距为3米，离地间隙为39厘米。

有关电池组和车辆续航里程的详细信息尚不清楚。