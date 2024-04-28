米其林以气垫轮胎而闻名。但这家世界顶级轮胎制造商认为未来是完全无空气的。 他解释说，原因之一是全球约 20% 的轮胎因胎侧损坏或刺穿而提前停用。 Roget 表示，每年约有 16 亿条轮胎达到使用寿命，加起来每年约有 3.2 亿条轮胎“可能可以通过无气技术来节省”。

“这项技术对我们的可持续发展方法确实有用，因为它节省了材料和时间，”他解释道。由于使用的材料更少，总体制造时间投入也更少，因此其生命周期碳足迹可能会更低——汽车制造商在电动汽车方面尤其意识到这一点。

米其林的原型无气轮胎系列 Uptis（独特的防刺穿轮胎系统）可能被认为对环境影响较小，但正如其名称来源所示，它还有其他巨大优势。尽管轮胎的重量比标准充气轮胎稍重，但车辆不需要配备备件、千斤顶、修理套件或轮胎压力传感器。从安全角度来看，它可以避免爆胎和爆胎，并确保行驶和操控的一致性，而充气轮胎则无法做到这一点。

正如米其林之前概述的那样，它认为无气技术非常适合电动汽车及其更大的整备质量，以及自动驾驶汽车、网约车或其他需要始终启动和运行的技术或服务。

但这项技术仍在继续进行更多测试，该公司称该技术正处于原型阶段。 2023 年，米其林宣布与新加坡 DHL Express 和法国邮政服务 La Poste 进行Uptis 实际试验。 Roget 解释说，他们正在为每个车队的大约 50 辆车安装 Uptis 轮胎，其想法是捕获尽可能多的数据。

米其林需要所有这些数据，因为尽管米其林制造充气轮胎已有 130 多年的历史，但无气轮胎带来了新的挑战。