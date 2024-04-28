许多人在睡前最后一个动作就是给手机充电，以确保第二天有充足电量。苹果最近在其支持页面“iPhone 的重要安全性信息”中发布了警告，提醒用户切勿在枕头或毯子下给 iPhone 充电。

警告指出：“切勿睡在已接入电源的设备、电源适配器或无线充电器上，或将它们放置在毯子、枕头或你的身体下。使用或充电过程中，请将 iPhone、电源适配器及任何无线充电器放置在通风良好的区域。如果你的身体出现影响身体感知热度能力的状况，请特别小心。”

据报道，此前曾发生过因手机在充电时藏于枕头或毯子下而引发火灾的事故。因此，该警告不仅适用于 iPhone，也适用于所有智能手机。请确保在睡前将手机放在通风良好的地方充电，并远离枕头和毯子。

苹果还提醒用户，应避免使用损坏或劣质的充电器和数据线。苹果建议使用经过 MFi 认证（Made for iPhone）的第三方充电配件，或符合 USB 2.0 或更高版本标准以及相关国家 / 地区安全法规的其它第三方产品。

苹果表示：“使用损坏的线缆或充电器，或者在潮湿环境下充电，会导致火灾、电击、受伤或损坏 iPhone 或其他财物。”

苹果还提醒用户，以下情况应引起注意，并及时更换充电器或充电线：

电源适配器的插头或插脚损坏。

充电线磨损或有其他损坏。

电源适配器严重受潮或进水。

电源适配器摔落，导致外壳损坏。

虽然这些警告来自苹果，但同样适用于所有品牌的智能手机。尽管有些人可能会认为这是苹果的营销策略，目的是让用户购买官方配件，但事实证明，贪图便宜使用劣质充电器可能带来更大的损失。