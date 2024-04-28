据彭博社报道，苹果公司目前正在重新与 OpenAI 展开潜在合作关系谈判，该公司据称已经与 OpenAI 重新讨论将 GPT 技术部署在 iOS / iPadOS 18 中的可能性。

报道称，谈判的核心是使用 OpenAI 的技术为 iOS / iPadOS 18 中基于人工智能的“AI 聊天机器人”提供动力，目前还不清楚这款聊天机器人是否将作为“Siri 2.0”提供。

传闻称，iOS / iPadOS 18 将为系列设备的 Spotlight 搜索工具、Siri、Safari、快捷指令、Apple Music、信息、健康、Numbers、Pages、Keynote 等应用带来全新的生成式 AI 功能。相关生成式 AI 将提升 Siri 回答复杂问题的能力，并允许信息应用自动完成句子输入。

另据此前报道，苹果还正在自研设备端大型语言模型，由于运行于设备端，苹果的 AI 工具在某些情况下可能会逊于直接运行于云端的竞品，因此苹果当下正通过授权使用 Google 等其他 AI 服务提供商的技术来弥补这一差距。

除了 OpenAI 外，上个月有传言称苹果正与 Google 讨论将后者的 Gemini AI 引擎集成到运行 iOS / iPadOS 18 的 iPhone 中。