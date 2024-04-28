MINI Aceman是全新 MINI 家族的最新成员，是该品牌的中型全电动跨界车，它将紧凑的外部尺寸与内部空间的创造性利用结合在一起。新款 MINI Aceman 提供两种输出级别（E 和 SE）以及三种精心设计的装饰（经典、独家和运动）可供选择首批客户将于 2024 年 11 月开始交付。 MINI Aceman 仅配备全电动动力总成，客户可以选择两种输出级别 – E 和 SE。 MINI Aceman E 配备容量为 42.5 kWh 的高压电池，可提供长达 192 英里的电动续航里程 (WLTP)。 135 kW/184 hp 电动机可产生 290 Nm 的扭矩，可在 7.9 秒内将车辆从 0 加速到 62 英里/小时。 凭借 160 kW/218 hp 的输出功率，MINI Aceman SE 的 54.2 kWh 电池，续航里程增加了 252 英里，从 0 加速到 62 英里/小时只需 7.1 秒，最大扭矩为 330 牛米。

外观：具有紧凑比例的富有表现力的跨界车

MINI Aceman 的长度为 4,070 毫米，宽度为 1,754 毫米，高度为 1,514 毫米，弥补了 MINI Cooper 和 MINI Countryman 之间的差距。 MINI Aceman 将短悬垂与实用的两厢设计相结合，实现了典型的 MINI 比例，同时对空间的创造性利用确保了车内有足够的空间容纳 5 名乘客。

前端设计的特点是新的棱角分明的 LED 头灯、精确的发动机盖线条和八角形格栅，饰有亮银色或高光亮黑色。车身、车窗和车顶的经典三分式经过重新诠释，车身和玻璃之间齐平过渡，以优化空气动力学性能。与全新 MINI 家族的其他成员一样，前灯和尾灯可选配三种可切换的灯光标志。

这款跨界车符合 MINI 魅力简约的设计语言，配有齐平的门把手和独特的轮拱，而高高的门槛一直延伸到车门区域，使车辆具有纤细而直立的外观。椭圆形徽章（其设计受到相应装饰水平的影响）固定在门槛的前部区域。

宽大的水平表面使 MINI Aceman 的后部具有宽阔而稳定的姿态，而可伸缩的后窗则通过细长的车顶扰流板进一步得到增强。直立的尾灯构成了中心的框架，后裙板下部的宽大的深色包围完善了外部设计。

三种单独的装饰可实现最大程度的个性化

MINI Aceman 提供三种独特且规格齐全的装饰：经典、独家和运动。经典装饰降低了整体外观，同时突出了关键元素，例如亮银色的 MINI 翅膀标志。前格栅采用高光黑色涂装，格栅和保险杠内表面采用车身颜色。三种外部漆面，包括 Nanuq 白色和午夜黑色、深黑色对比色车顶选项和两轮设计（标配 17 英寸）为客户提供了一系列个性化选择。

独特的装饰带来了额外的外观设计特征，例如充满活力的银色前格栅。可以指定六种外部油漆颜色的选择，包括全新的靛蓝日落蓝和叛逆红，而此装饰级别还提供釉面白和多色调蓝色屋顶颜色。提供三种轮子设计，标配 18 英寸，可选配 19 英寸。

配备运动装饰的车型采用独特的前后设计，灵感源自 John Cooper Works (JCW)。前格栅饰有 JCW 徽章，MINI 翅膀标志和车辆装饰均采用高光黑色，而红/黑发动机盖条纹和对比鲜明的辣椒红车顶则向 MINI 的赛车传统致敬。 18 英寸合金为标准配置，也提供 19 英寸选项。配备空气叶片的后扰流板进一步增强了车辆的后部。

Classic、Exclusive 和 Sport 三种个性化装饰延伸至 MINI Aceman 的车内，为客户提供多种个性化选择。为了注重简约，内饰提供了现代设计特色，包括方向盘上六点钟位置的织物表带。

在经典装饰中，内饰采用 Vescin/布料组合，有两种颜色可供选择：灰色/蓝色或黑色/蓝色，每种颜色均具有穿孔千鸟格图案。 Exclusive Trim 拥有富有表现力的设计，仪表板采用深色汽油色，门板上渐变为橙色，颜色渐变。全 Vescin 运动座椅是该装饰级别的标准配置，可以指定为深色汽油色或米色，两者均采用强调缝线和刺绣 MINI 标志。选择 Exclusive 装饰的客户还将收到一个带盖的针织储物盒、深色车顶内衬和颜色编码的装饰仪表带。

整个车内的运动装饰与 JCW 风格相呼应。方向盘采用穿孔 Vescin 制成，带有装饰专用徽章，而黑/红色 JCW 运动座椅则采用 Vescin/绳索组合制成。红黑主题贯穿整个机舱，包括仪表板、针织储物盒和仪表带。

内饰：纯粹的设计融合了多种材料

与其同级车型一样，MINI Aceman 的驾驶舱集中围绕三个关键设计元素：中央 24 厘米 OLED 显示屏、重新设计的切换杆和加热 Vescin 方向盘。

宽敞的空间和充足的腿部空间确保驾驶舱感觉明亮和开放，而可选的玻璃天窗通过让自然光充满机舱来增强这种效果。在黑暗中，屋顶框架上的照明会复制环境光，营造出独特的氛围。对角排列的扬声器盖和独立式门把手采用亮银色饰面，这是 MINI Aceman 的独特之处。

弧形仪表板覆盖有再生聚酯纺织材料，延伸至车门装饰，并采用双色调设计。驾驶舱的舒适前排座椅由全 Vescin 或半 Vescin 制成，具体取决于指定的装饰水平。

车辆后部最多可容纳 3 名乘客，行李箱空间高达 300 升。后排座椅以 60:40 的比例折叠平放后，行李箱可根据需要扩展至 1,005 升。

创新技术打造当代用户体验

所有车辆功能均可通过中央 OLED 显示屏访问，并可使用 MINI 操作系统 9 通过触摸或语音命令直观地进行操作。

车辆相关数据的图形显示既现代又简约，速度和电池状态位于显示屏顶部的显着位置，而可选的平视显示器可确保所有重要信息直接出现在驾驶员的视野中。其他小部件显示在主菜单中的缩略图视图中以及当前所选功能的左侧和右侧。屏幕的下部包含导航、媒体、电话和气候菜单项，可以随时轻松选择。

气候控制永久显示，通过从屏幕底部边缘向上滑动，用户可以访问方便的工具带，其中可以保存首选功能，例如常用目的地和广播电台，以便快速访问。工具带也可以通过多功能方向盘上的星形按钮激活。

位于中央仪表下方的是拨动杆，其中可以通过五个单独设计的物理拨动开关来控制驻车制动器、档位选择器、启动/停止键、MINI 体验模式拨动开关和音量控制。这意味着不需要额外的档位选择器，从而为中控台中的实用存储解决方案腾出了空间。杯架上方是一个可选的无线充电托盘。

MINI 成熟的语音助手可以通过说“嘿 MINI！”来激活。并按下一键通方向盘按钮。语音控制的交互通过具有风格化 MINI 角色或 Spike（MINI 的虚拟犬类伴侣）的动画在 OLED 显示屏上进行可视化。

由于改进的语音识别功能，可以使用相关语音命令轻松操作导航、电话和娱乐等多种车辆功能。 MINI 智能个人助理通过对话不断学习，并可以在重复路线上执行日常任务。例如，使用基于地理的数据，车辆可以识别多层停车场的入口，并自动打开驾驶员侧的车窗以方便使用。

数字 MINI Connected Store 与 MINI Connected 软件包相结合，提供对各种不断发展的实用和娱乐应用程序的访问，包括游戏、音乐和视频流。借助新的 AirConsole 应用程序，用户可以为所有乘客享受独特形式的车内游戏，其中智能手机用作游戏控制器。

先进的驾驶员辅助系统

凭借 12 个超声波传感器和 4 个环视摄像头，MINI Aceman 能够更精确地识别空置停车位，在空间有限的情况下自动启动停车操作，而作为 Parking Assistant Plus 选项一部分的全新远程停车功能可实现使用智能手机停车的车辆。该功能使 MINI Aceman 能够自动驶出停车位，从而在侧面空间过于有限的情况下更容易进入车辆。

借助 MINI Digital Key Plus，车主可以利用智能手机作为车钥匙，获得便捷、个性化的体验。数字密钥取代了传统密钥，可以在多个用户之间转移。为了提供流畅的用户体验，只要驾驶员距离车辆不到三米，前后灯就会开始播放欢迎动画，并且车门会自动解锁。

使用增强现实技术，作为可选 MINI 导航 AR 套件的一部分，复杂的转弯情况可以在中央显示屏上可视化，同时通过 Driving Assistant Plus 提供额外的转向和车道辅助。

MINI 体验模式可增强驾驶体验

MINI 体验模式通过身临其境的用户体验增强内饰。两个投影仪单元根据所选的体验模式将具有不同图案和颜色的照明图形投射到仪表板上。结合 OLED 显示屏上特定模式的图形和新创建的 MINI 驾驶声音，乘客可以在 MINI Aceman 内享受全新的驾驶体验。

在可供选择的八种模式中，个人模式是可以通过 MINI 应用程序从智能手机上传单独选择的图像并选择作为显示背景。然后，数字颜色选择器识别照片的主色，将其投影到仪表板上，并通过仪表板下方和门板内的环境照明进行镜像。

其他可供选择的模式包括卡丁车、生动、核心、绿色、永恒、平衡和越野，每种模式都将显示集中在相关模式应用程序上以匹配氛围。在卡丁车模式下，重点关注 MINI 的赛车 DNA，显示屏和内饰采用无烟煤色和红色，而用于驾驶动态的特定模拟显示屏则与受 JCW 启发的 MINI 体验模式相得益彰。

出色的驾驶动力，带来舒适性和性能

MINI Aceman 采用精致的底盘，可增强驾驶动力和舒适性。该跨界车配备了精密阻尼系统和高预应力稳定器，可提高转向精度和准确度，同时确保良好的侧倾支撑。通过直接转向实现敏捷的操控性，并结合制动时的短暂而坚定的感觉。 MINI 体验模式通过各种悬架设置来补充驾驶体验，同时可以根据需要调整转向响应和牵引力控制。

MINI Aceman 的电池可通过 11 kW 交流或直流充电进行充电。 Aceman E 提供 75 kW 直流充电，而 Aceman SE 的充电功率高达 95 kW，可在 30 分钟内将电池从 10% 充电至 80%。通过使用MINI导航，车辆将确保高压电池提前达到高效充电的理想温度，从而减少充电时间。客户还可以根据计划优化充电、设置充电开始时间、有效充电窗口以及按出发时间确定的目标电池容量。

MINI 应用程序可方便地概述车辆状态和充电过程，包括当前电池状态、充电优化路线计划和充电历史记录。最后，驾驶员可以指示在设定的出发时间之前在车内进行空调调节。