总部位于马萨诸塞州的固态电池技术公司Factorial Energy和LG Chem宣布签署谅解备忘录 (MOU)，以加速固态电池材料的开发。

该协议旨在通过结合LG化学的电池材料能力和Factial的下一代电池材料和工艺创新，加强在下一代电池材料领域的合作，确保未来的竞争优势。该项目成功完成后，两家公司同意进一步讨论技术许可和材料供应，以保持市场领先地位的战略合作伙伴关系。

LG化学首席技术官Jong-ku Lee表示：“通过此次合作，我们将成为下一代电池领域的技术领导者。” “我们希望通过 Factorial 在下一代电池方面积累的经验和 LG 化学卓越的材料技术来确保固态材料的安全。”

LG化学除了正极材料核心业务外，还生产隔膜、导电剂、粘结剂等多种电池材料，并积极开展研发和外部合作，强化新材料研发能力，以应对未来的变化。发电电池技术。

Factorial首席执行官 Siyu Huang 表示：“我们很高兴能与 LG Chem 进行合作，LG Chem 是电池材料领域的全球杰出领导者之一。” “电动汽车行业正处于电池技术急需突破的风口浪尖，我们相信密切的供应链合作伙伴关系将有助于加速这一转变。我们与 LG 化学一起推进关键固态电池技术的开发，这将开启电动汽车的未来。”

Factorial 专有的 FEST（因子电解质系统技术）固态电池正在彻底改变电池行业，具有从根本上减轻电动汽车重量、延长行驶里程、缩短充电时间并提高安全性的潜力。