长安马自达首款电动轿车，也是合资品牌首款基于纯电数字平台的电动车型——MAZDA EZ-6在2024北京国际车展迎来首秀。作为深度融合长安汽车和马自达汽车在电动化、智能化、设计、操控和安全等领域创新成果与造车底蕴的全新车型，EZ-6同时提供纯电和增程动力选项，将于年内上市。

自1992年进入中国市场以来，马自达品牌累计销量已超过385万辆，推出了经典的MAZDA 6到MAZDA 3、MAZDA CX-5。面对电动化和智能化的发展浪潮，马自达和长安汽车持续深化合作伙伴关系，充分发挥双方的优势，借助长安汽车在电动化和智能化领域的核心优势，赋能长安马自达深厚的造车底蕴，深耕合资模式2.0。

EZ-6车身拥有50:50的轴荷比，配合马自达工程师精心调校的底盘系统，驾驶乐趣触手可及。EZ-6搭载14.6英寸的高清液晶触控大屏，配合高通骁龙8155芯片，全场景可见即可说；在智驾方面，EZ-6采用高清摄像头和高性能雷达的组合，提供「驾驶辅助」「危险感知」和「危险回避」三大维度的安全畅行方案，全时段覆盖100+的高频智驾场景；5大智能泊车功能可识别150+不同停车场景。

EZ-6车身高强钢占比达66.25%。主动安全方面，高清摄像头和高性能雷达的组合，能360度无死角全方位识别周边风险；电池安全方面，可对热失控、电池寿命、电芯状态做到24小时全天候监控。同时，配备零重力座椅，基于马自达人体工学研究成果，契合人体脊柱形状。

继EZ-6全球首秀后，长安马自达第二款电动车的概念模型——MAZDA创 ARATA也首次同步亮相展台。新车面向“扩大积极向前，享受当下的人群”，并通过和长安汽车的深度“共创”，争取创造全新的价值。据悉，基于概念车开发的电动SUV将于2025年量产并投放市场。