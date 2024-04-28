科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.04.22-2024.04.28）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

过去的一周里，马来西亚定下了一个足够雄心勃勃的目标。

在于吉隆坡举办的、由该国经济部牵头的为期两天的KL20峰会上，展望其创业生态下一个阶段的发展历程，这个新兴市场对外宣布：到2030年，希望让马来西亚成为全球前二十大创业中心。而对比之下，有数据指出，截至2022年，马来西亚的整体创业生态仍在全球三十名之外。

当然，从更具体的层面来看，在过去的很长一段时期内，就创业而言，由于国内人口及市场规模相对较小，在马来西亚选择创业的人士往往会在后续将业务版图放眼于整个东南亚市场——或者换句话说，将重心逐步转移出马来西亚之外。自然而然地，不仅仅是“最为典型的案例”Grab（Grab最初从马来西亚“诞生”但又在之后“迁至”新加坡），面对邻国更具吸引力的创业环境（比如印尼的人口和新加坡的生态成熟度），在生存还是发展的这个问题上，马来西亚并没能展现出太多的吸引力。但马来西亚显然也已下定决心改变这一局面。

如KL20峰会上提出的针对独角兽企业的激励举措、面向半导体&集成电路产业方面的扶持政策、和不断加码的国投基金，马来西亚希望，能够通过更友善的环境、更加全面的支持、以及更加丰富的资源，促进当地创业生态的发展，从而让更多优秀企业和优秀人士于此驻足。

当然，这个过程必将是一段足够漫长的历程。但其中却也可以看到，并且也正如那些对此地寄以厚望的人所言：马来西亚正在做好准备，迎上即将到来的第二波东南亚资本浪潮。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

VinFast 报告 2024 年第一季度产量大幅增长，将会开始国际扩张：VinFast 近期公布了 2024 年第一季度数据，该公司总收入为3.026亿美元，较2023年第一季度增长269.7%。2024年第一季度毛亏损为1.508亿美元，而毛利率同比从-172%改善至-49%。该公司的下一步计划是在 2024 年交付 10 万辆电动汽车（这是之前制定的目标），并在印度尼西亚和泰国等东南亚新的主要市场以及中东等海外市场推出电动汽车和非洲。印度还将建设一个生产设施。

奇瑞将在泰国建厂生产电动汽车：据外媒援引泰国投资委员会（BOI）消息指出，奇瑞已同意将在泰国建设一家汽车组装工厂，以为当地及出口市场生产电动汽车（主要为纯电及混动汽车）。据介绍，这一工厂位于罗勇府，计划在25年投产，其一阶段年产能为5万辆。到28年，这一数字将提升至8万辆。

FPT携手Nvidia在越南投资2亿美元建设AI工厂：动点出海获悉，越南科技巨头FPT正通过与Nvidia合作，在当地投资2亿美元建设一座AI工厂。据介绍，后续，该工厂将作为越南的主权云服务设施。根据声明，FPT也宣布同Nvidia建立了战略合作伙伴关系，从而为越南和FPT所有业务领域的客户提供一站式人工智能及云服务（包括人工智能产品、GPU基础设施、技术专家、领域专业知识）。

投融资

先买后付平台BillEase获得500万美元投资：据悉，总部位于菲律宾先买后付（BNPL）服务提供商BillEase已从日本Credit Saison旗下的 Saison Investment Management Private Limited (SIMPL) 获得500万美元投资。据介绍，BillEase由麦肯锡前高管创立，最初只运营BNPL服务。如今，该平台也对外提供个人贷款、积分和电子钱包充值服务。该公司表示，计划利用新资金扩大贷款组合并推出新的信贷产品。

观点&观察

投入3500万新元，MAS想要培养出更多可持续金融专业人士：动点出海获悉，新加坡金融管理局（MAS）已从其金融行业发展基金中拨出3500万新元（约合1.86亿人民币），用于技能提升和再培训方面的支持。同时，MAS也希望通过这一举措在未来三年内培养更多可持续金融方面的专业人士。

MAS在一份声明中表示，其提高金融服务行业劳动力技能的关键举措包括扩大面向个人的可持续金融课程，以及颁发IBF技能徽章从而表彰行业专业人员获得的可持续金融技能。

30亿林吉特的背后，马来西亚想要“创业”再加速：动点出海获悉，在于近期举行的KL20峰会上，马来西亚当局透露，马来西亚主权财富基金国库控股（Khazanah）将同Blue Chip Venture Capital以及当地养老基金KWAP合作创立一只金额高达30亿林吉特（约合6.27亿美元或45.5亿人民币）的风投基金，以此聚焦东南亚初创企业。

马来西亚的太阳能市场：任重、道远、光明：近年来，马来西亚不断认识到可再生能源在实现可持续发展目标和减少碳排放方面的关键作用，并在推动太阳能行业发展方面取得了长足进步。因此，在国家能源转型路线图（NETR）中，马来西亚提出：到2050年，将太阳能发电能力从当前的4%提升至58%。而这将是一个足够令外界震惊的目标。

围绕这一愿景，马来西亚政府还承诺，到2050年时将可再生能源发电能力提高到 70%，以实现其2050年温室气体净零排放的国家目标。然而，尽管马来西亚全年阳光充足、太阳能发电潜力巨大，该国仍面临着一系列的挑战，而这些也阻碍了其太阳能的加速应用。

活动

BEYOND WEEK | ORIGIN大会再次亮相BEYOND Expo，聚焦东南亚展望亚洲科技的未来：澳门大湾区科技交流协会和TNGlobal 荣幸地宣布，第七届“ORIGIN大会”将以“Unleashing Potential, Reimagine Future”为主题，于2024年5月23日在澳门威尼斯人佛罗伦斯会议厅举行！作为BEYOND WEEK的核心活动之一，此次大会特别关注亚洲科技与创新，尤其是东南亚科技发展的趋势，从而深入探讨该地区的科技潜力与未来。