根据Sensor Tower发布的报告，在美国市场，2023年亚太汽车品牌贡献了46%的汽车总销量。亚太汽车品牌在美国市场的数字广告支出持续增长，占据领先优势。美国是亚太汽车品牌的重要市场，Cox Automotive数据显示2023年亚太汽车品牌占据了该市场汽车总销量的46%。其中日本汽车品牌Toyota在美国市场的销量份额达到15%，仅次于通用汽车(GM)的17%。韩国汽车品牌Hyundai(包含Hyundai、Genesis和Kia)2023年贡献了11%的市场份额。

以下为详细内容：

在美国市场，2023年亚太汽车品牌贡献了46%的汽车总销量。亚太汽车品牌在美国市场的数字广告支出持续增长，占据领先优势。本报告将深入解读2024年亚太汽车品牌在美国市场的数字广告趋势，头部汽车品牌主要投放渠道和热门广告素材。报告同时通过案例分析，探析Hyundai和Toyota在美国市场数字广告受众在用户画像、广告曝光和应用参与度上的异同。

亚太汽车品牌在美国市场销量和广告支出保持领先地位

美国是亚太汽车品牌的重要市场，Cox Automotive数据显示2023年亚太汽车品牌占据了该市场汽车总销量的46%。其中日本汽车品牌Toyota在美国市场的销量份额达到15%，仅次于通用汽车(GM)的17%。韩国汽车品牌Hyundai(包含Hyundai、Genesis和Kia)2023年贡献了11%的市场份额。

亚太汽车品牌十分积极地投放数字广告，以保持领先的市场地位。Sensor Tower数据显示，近一年美国市场支出排名前10的汽车广告主中，亚太品牌超过7席。2023年Q2至2024年Q1，韩国汽车品牌Hyundai在美国数字广告支出环比增长42%，突破2亿美元，位居第一名。Toyota广告花费增长3%，接近1.5亿美元，位列第3名。

2024 年 Q1 Hyundai、Honda 和 Mazda 等品牌继续加大广告投入

随着美国汽车市场的增长和竞争的加剧，2024年Hyundai、Honda和Mazda等多个亚太汽车品牌加大在美国市场的数字广告投入。2024年第一季度，Hyundai在美国市场广告支出同比增长74%，达到6100万美元，领先于该市场其他亚太汽车品牌。日本汽车品牌Honda 2024年Q1广告支出同比激增130%，接近4800万美元，仅次于Hyundai。

Honda在美国市场广告支出的大幅上涨来源于电动汽车的推广，2024年第一季度，Honda旗下纯电动车型Honda Prologue广告支出环比增长17倍，成为Honda目前广告份额最高的车型。

OTT 是亚太汽车品牌重要的数字广告投放渠道

OTT平台是Hyundai、Toyota、Nissan、Kia Motors等头部亚太汽车品牌在美国市场重要的数字广告投放渠道。2024年第一季度，韩国汽车品牌Kia Motors在美国市场的广告总开支中，OTT平台支出占比62%。Hyundai和Nissan则将30%左右的广告开支投入到OTT平台。

YouTube渠道颇受Hyundai、Honda等汽车品牌的青睐，2024年第一季度Hyundai将美国市场广告开支的45%投向YouTube平台。

Hyundai 与 Toyota 广告受众有所重叠，但 Toyota 受众更专注于汽车和体育

Sensor Tower用户洞察数据显示，Hyundai与Toyota广告受众虽然在年龄、性别和用户画像上有所重叠，但不同品牌的受众在广告接触方面存在一定差异。

Hyundai与Toyota广告均以18-34岁年轻用户为主要受众，占比高达64%。在性别分布上，两个品牌广告受众中男性比例均高于女性，但Hyundai女性比例为46%，略高于Toyota的41%。

就广告曝光差异而言，Hyundai广告受众偏向家庭管理者，他们最常接触到食品、药品广告，例如Whole Foods Market和葛兰素史克(GSK)广告。而Toyota广告受众更像汽车发烧友，经常被Honda、Nissan和Mazda广告触达。

Hyundai 广告素材强调实用、Toyota 广告突出性能

Hyundai热门广告素材通过与竞争车型对比，突出远程泊车、盲区监测等实用功能，为家庭出行提供便捷方案，同时强调价格优势。

Toyota热门广告素材则主要通过炫酷的行车场景突出汽车的性能和安全性，并与体育赛事合作触达到更多体育爱好者。