斯柯达汽车将斯柯达 Vision Gran Turismo（一款令人惊叹的全电动概念车）引入 Gran Turismo 7 PlayStation 游戏中，从而扩大了汽车制造商在数字赛车世界的影响力。全电动全轮驱动 Skoda Vision Gran Turismo 的灵感源自 1957 年 Skoda 1100 OHC Spider，配备四台电动机，总输出功率高达 800 kW。

斯柯达品牌和斯柯达 Vision Gran Turismo 首次进入 PlayStation 4 和 5 的热门 Gran Turismo 7 赛车模拟游戏。虚拟概念研究专为该平台开发，是一款适用于游戏 Vision 的全电动赛车类别。通过加入最著名的模拟赛车游戏之一，斯柯达展示了其对创新的承诺，同时探索新​​的目标群体和代表形式。与此同时，汽车制造商正在响应游戏界的要求，将捷克品牌引入流行的赛车模拟中。

虚拟 Skoda Vision Gran Turismo 从 1957 年的 Skoda 1100 OHC Spider 汲取现实灵感，该车型是为参加勒芒 24 小时耐力赛而开发的。在奥利弗·史蒂芬尼 (Oliver Stefani) 的带领下，斯柯达设计团队将传奇 1100 OHC 的设计元素与分体式尾翼等新功能相结合，打造了一款壮观的敞篷单座车。此外，斯柯达 Vision Gran Turismo 还融入了用于即将推出的斯柯达电动车型的全新 Modern Solid 设计语言的特征。其中包括 T 形头灯和哑光探险者绿车身颜色。总共四台电动机的总输出功率为 800 kW，扭矩为 1,020 Nm，加上全轮驱动和主动空气动力学，可确保在所有赛道条件下提供卓越的性能。

斯柯达 Vision Gran Turismo 低矮、细长的车身赋予该车非常现代和未来感的吸引力。概念研究的时尚和动态外观具有清晰的线条和清晰的边缘。主动空气动力学组件，例如斯柯达设计的引人注目的分体式尾翼，可以动态地适应驾驶条件。这确保了出色的操控性，并与四个电动机结合使用，实现了性能和效率的完美比例。玩家可以为他们的斯柯达 Vision Gran Turismo 选择两种不同的漆面：一种让人想起著名的斯柯达 130 RS，该车曾在 1977 年蒙特卡洛拉力赛上赢得同级别车型的双重胜利，另一种则采用哑光探险者绿，象征着斯柯达 130 RS。斯柯达Vision 7S概念车引入了该品牌全新的Modern Solid设计语言。

在斯柯达 Vision Gran Turismo 中，驾驶员坐在极简数字驾驶舱的中央，就像在敞篷方程式赛车中一样。可调节运动桶形座椅符合人体工程学设计，可贴合驾驶员的身体，并配备引人注目的红橙色六点式安全带。具有未来感的碳纤维方向盘的顶部和底部是扁平的。它是与多年驾驶 Gran Turismo 的专家玩家合作设计的。整个 HMI 和按钮控制概念（具有三个可单独定制的按钮）基于专业游戏方向盘。在方向盘正上方的驾驶员视野中，一块水晶石充当功率计。驾驶舱显示屏不仅显示当前速度、选择的驾驶模式和电池电量，还可以兼作后视镜，随时显示车辆后方的区域。此外，车载距离传感器会提醒驾驶员附近的其他车辆，有效减少横向碰撞。

该车专为提高效率和出色的驾驶动力而设计，重量仅为 1,300 公斤，长度约 4.41 米，宽度近 1.95 米，高度仅为 94.9 厘米。总共四台电动机由 87 kWh 锂离子电池供电，可提供令人印象深刻的推进力。带永磁体的同步（无刷）电机被布置为两个单元，一台位于前轴，一台位于后轴。每个电机可提供 200 kW 功率和 25,000 rpm 转速，从而实现 800 kW 的强大系统输出。最大扭矩为 1,020 Nm，可通过单速变速箱实现无缝加速。全轮驱动主动优化两轴之间的扭矩分配，以实现更好的转弯性能，从而确保灵敏的驾驶体验。卓越驾驶动力的基础是独立臂推杆式悬架系统，类似于电动方程式赛车中使用的悬架系统。这进一步提高了高速行驶时的稳定性，减少了车身侧倾并降低了车辆的重心。斯柯达Vision Gran Turismo的动态声音是斯柯达开发和设计团队的特别创作。

Gran Turismo 系列赛车模拟游戏由 Polyphony Digital 开发。 Gran Turismo 游戏在 PlayStation 系统上发布，模拟大量车辆的外观和性能，这些车辆是现实世界汽车的授权复制品。 Gran Turismo 7 拥有来自 60 多家汽车制造商的 400 多辆汽车。从熟悉的量产车型到来自不同年代、细分市场和赛车风格的传奇稀有赛车以及大量精选原型车，这些汽车都在游戏中精心重现。