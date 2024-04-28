美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）近日发布调查报告，称过去几年将近 1000 起交通事故和特斯拉的 Autopilot 系统存在关联，而且其中超过 20 起事故导致人员死亡。

报告指出大部分事故都是司机不专心造成的，他们可能错误地认为该公司的驾驶员辅助系统可以充当成熟的自动驾驶方案使用。

报告详细记录了 2018 年 1 月至 2023 年 8 月期间发生的 956 起事故，导致 100 多人受伤、数十人死亡：

在本次关联事故中，均为特斯拉的 Autopilot 系统检测到障碍物后几秒后发生的，细心的驾驶员有足够的时间来避免事故或最大程度地减少所遭受的损失。

其中一起事故发生于去年，司机驾驶 2022 款 Model Y 汽车，在开启 Autopilot 系统状态下撞上从校车下来的一名未成年人。受害人受了重伤，有生命危险，检查显示，细心的司机本应该能够避免这起事故。

特斯拉的 Autopilot 功能并不是完全自动驾驶系统。它被定义为 Level 2 自动驾驶系统，可同时协助转向、制动、加速、车道居中和自适应巡航控制等操作。然而，它仍然需要驾驶员保持眼睛注视路面，双手放在方向盘上。