根据《消费者报告》，特斯拉的维护成本低于其他汽车品牌，包括一些在可靠性方面享有盛誉的汽车品牌。

作为2023 年年度汽车调查的一部分，《消费者报告》询问车主在过去 12 个月内为换油等维护费用自掏腰包。然后，研究人员比较了不同品牌拥有后第一年到第五年以及第六年到第十年的累积成本。

据报道，特斯拉的维护成本最低，前五年的平均维护成本为 580 美元，第六年到第十年的维护成本为 3,455 美元，总共 10 年成本为 4,035 美元。第六年到第十年的维护成本较高是接受调查的品牌的典型特征，因为新车的维护需求通常较少，并且保修需要补充自付费用。

特斯拉远远领先于第二名的别克，别克的前五年平均维护成本为 900 美元，接下来五年为 4,000 美元，总计 4,900 美元。丰田在其产品阵容中强调混合动力车，并被广泛认为运营成本非常低，但其排名甚至进一步落后于第三位。其 10 年平均拥有成本与别克相同，为 4,900 美元，但头五年拥有成本更高，为 1,125 美元，接下来五年为 3,775 美元。

最昂贵的品牌是路虎（Land Rover），10年为19,250美元，保时捷（14,090美元）和梅赛德斯-奔驰（10,525美元）。 《消费者报告》没有对这些发现进行任何分析，但特斯拉是唯一接受调查的拥有全电动汽车产品线的品牌，而且之前的研究表明电动汽车的拥有成本要低得多。

Vincentric 最近的一项分析发现，与内燃机 汽车相比，2024 年电动汽车中有一半的五年拥有成本较低。另一项分析发现，虽然这些数字包括最近一直很高的折旧率，但在公平的时期，如果不考虑这一因素，燃气汽车的成本在几年内比电动汽车高出六倍（具体取决于地区）。尽管电价相对可预测（即使不稳定），但随着时间的推移，天然气价格的飙升可能会对燃气汽车的运营成本产生重大负面影响。

不过，维护成本只是因素之一。益普索 (Ipsos) 2023 年的一项研究发现，成本误解可能是电动汽车兴趣减弱的原因，许多受访者对电池组的生命周期和更换成本表示担忧。