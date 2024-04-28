大众汽车正在系统性地推进“在中国，为中国”的战略。我们的目标是更紧密地满足全球最大汽车市场客户的具体需求，并在所有相关领域为他们提供令人信服的产品。CODE 专为 4 级全自动驾驶而设计。新的进取型ID.UX子品牌对于大众汽车在中国市场的形象也发挥着关键作用。该子品牌推出全电动、以生活方式为导向的车型，旨在特别吸引年轻客户。

大众汽车首次预览未来车型的全新设计语言，同时开启全新科技时代。该概念车是专为中国客户开发的。凭借其强大、清晰和流畅的表面，这款概念车让人想起 Gran Turismo。

外部还可用作下一代人工智能辅助照明和显示系统的投影表面。这与 ID 上新设计的起居空间非常相配。 CODE，现实世界和虚拟世界相遇，创造新的移动体验。这款电动概念车可以采用传统驾驶模式，也可以采用4级自动驾驶模式。

大众汽车正在通过 ID.UX 扩大其针对中国新客户群体的电动汽车产品线。 ID.UX 将经过验证的大众汽车优点与以生活方式为导向的设计 DNA 相结合。品牌特有的功能包括先进的外观设计以及以驾驶员为中心的内饰，为年轻客户提供全新的显示和操作概念 (HMI)。第一个 ID.UX 型号是 ID.UNYX，计划于 2024 年首次上市。

在自动模式下，操纵杆方向盘可缩回，座椅可旋转 180 度，为长途旅行提供睡眠位置。大众表示，它已确保整个机舱使用的材料不含动物，同时从私人飞机中汲取环境照明和气候控制系统的灵感。此外，透明屋顶设有光伏系统，为电动汽车提供额外的免费能源。

该概念车还配备了人工智能辅助的虚拟助手，以驾驶员和乘客的化身形式出现。该化身既通过“智能窗户”出现在外部，又通过大显示屏出现在内部。

大众并未透露有关 ID 基础的详细信息。代码，除了说它有一个全电动动力系统。该概念车将演变成一款量产SUV，并将于未来几年在中国首次亮相。更重要的是，它将启发大众未来所有针对中国市场的产品的设计。