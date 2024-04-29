全球 PC 市场经历了库存调整周期后持续得到复苏，2024 年第一季度同比增长了约 3%；

与去年同期相比，排名前五的品牌排名保持不变，联想和宏碁表现依然强劲；

随着芯片厂商准备推出具有更高 TOPS 的 SoC，预计品牌厂商将在 2024 年下半年将 AI PC 作为其主要产品进行推广；

Counterpoint 预计 2024 年全年出货量将同比增长 3%，这一增长由 AI PC 的需求和新的换机周期所驱动。

根据 Counterpoint Research 的最新报告，经过连续八个季度的因需求放缓和库存调整而下滑后，全球 PC 出货量在 2024 年第一季度同比增长了约 3%，这一增长是由于去年同期有着相对较低的出货量基础。但该机构预计2024 年接下来的几个季度将出现环比出货量增长，全年将实现 3% 的同比增长，这主要得益于 AI PC 的强劲势头、不同细分市场出货量的恢复以及新的换机周期的到来。

联想的 PC 出货量在 2024 年第一季度同比增长了 8%，该品牌成功收回了其 24% 的市场份额，高于去年同期的 23%。惠普和戴尔分别占据 21% 和 16% 的市场份额，保持平稳，等待北美市场在未来几个季度推动品牌的出货量增长。苹果的出货量表现也保持强劲，其较去年同期的 2% 增长主要得益于 M3 的基础型号的支持。

Counterpoint将 2024 年视为 AI PC（包括台式机和笔记本电脑）的第一章，因为今年出货的新款PC中，有 45% 将具备 AI 功能。

高级分析师 William Li 在评论生成式 AI PC时表示：“我们相信，随着芯片供应商推出新的处理器平台，支持新兴的生成式 AI 功能和用例，生成式 AI PC的出货量和部署将在 2025-2026 年加速。”

疫情带来的企业和消费者需求飙升后，库存水平趋于正常化，换机周期结束的背景下，该机构认为 AI PC可以成为引领 2024 年整体 PC 出货量恢复的催化剂。预计随着芯片厂商准备推出 TOPS 更高的 SoC，品牌厂商将在 2024 年下半年开始将 AI PC 作为其主要产品进行推广。