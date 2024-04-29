DHL Freight已将梅赛德斯-奔驰卡车的第一批全电动牵引拖车投入使用。即日起，eActros 300车辆将被部署在科布伦茨和哈根站点进行送货和配送运输。

驻扎在哈根的卡车使 DHL 分公司和戴姆勒卡车所在地卡塞尔的梅赛德斯-奔驰工厂之间的往返运输更加可持续。第二辆 eActros 300 卡车为科布伦茨地区的客户提供无碳送货服务。这些最大重量为 19 吨，是 DHL Freight 在德国的第一辆重型电池电动牵引拖车。

根据集团的可持续发展战略，该计划旨在将电动汽车在送货车队中的份额提高到 60%，并将 DHL 集团内可持续燃料的份额提高到 30% 以上。

eActros 300 牵引拖车均由两台峰值输出高达 400 kW 的电动发动机提供动力。这些卡车的续航里程约为 220 公里，根据充电基础设施的不同，电池可在约 1 小时 15 分钟内从 20% 充电至 80%，充电容量高达 160 kW。

“虽然我们一直强调运输脱碳需要所有参与者的努力，但当客户自己提供减少温室气体排放的技术时，这是很特别的。我们很高兴与梅赛德斯-奔驰卡车公司建立合作伙伴关系，这表明双方都朝着实现可持续发展目标又迈出了一步。”英国 DACH 和 IE DHL Freight 首席执行官 Thomas Vogel 博士说道。

“我们的全电动 eActros 300 牵引拖车专为区域配送运输而设计，已经能够执行各种传统卡车作业。我们很高兴 eActros 300 现在也在我们自己的现场交付业务中帮助实现当地公路货运的无碳化。”梅赛德斯-奔驰卡车入境物流网络战略和可持续发展经理 Oliver Berger 解释道。

DHL 正在测试和实施各种技术解决方案，作为其推动更可持续的公路货运的一部分，因为迄今为止还没有一种驱动类型能够最终证明自己，特别是对于长距离运输。例如，除了全电动牵引拖车外，DHL Freight 最近还开始运营商用车制造商 Paul Nutzfahrzeuge GmbH 的氢燃料卡车。其目的不仅是确定正确的发动机组合，而且还要有效推动行业向更具可持续性的转型。