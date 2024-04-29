尽管苹果公司看好混合现实头显的未来，但其高端产品 Vision Pro 的高昂售价（3499 美元）却让许多消费者望而却步。据最新报告称，下一代 Apple Vision Pro 可能要等到 2026 年底才会发布，主要原因是苹果尚未找到降低成本的有效方案。

分析师指出，目前苹果 Vision Pro 的制造成本高达每台 1542 美元，其中仅一块 4K micro-OLED 屏幕的成本就达到了 456 美元。为了降低成本，苹果正在考虑与两家中国显示屏供应商合作，但该计划尚未有定论。

彭博社的马克·古尔曼 (Mark Gurman) 在最新的“Power On”通讯中提到，苹果 Vision Pro 继任者的发布可能会推迟到 2026 年底，但在推出第二代产品之前，苹果必须设法降低成本。“苹果最新的 Vision Pro 路线图目前没有将第二代机型的发布日期定在 2026 年底之前，不过公司正在努力寻找推出更便宜版本的途径。据我所知，苹果仍在为如何降低成本而感到困惑，” 古尔曼如是说道。

古尔曼还表示，今年苹果计划为 Apple Vision Pro 推出全新升级的 visionOS 2.0 操作系统，但预计不会带来革命性的变化。该头显的下一个重大举措将是国际扩张，苹果正准备很快将其引入中国市场。

下一代 Apple Vision Pro 将有哪些改进尚不得知，但可以肯定的是，降低成本仍是苹果的头等难题。