兰博基尼汽车凭借 Urus SE 开启了其历史的新篇章，Urus SE 是兰博基尼超级 SUV 的首款插电式混合动力版本。

PHEV 版本采用全新设计、优化的空气动力学、前所未有的车载技术和 800 CV 混合动力总成，在舒适性、性能、效率、排放​​和驾驶乐趣方面优于 Urus S。

得益于其“双心”（热力和电力），扭矩和功率值达到有史以来最高，使 SE 在同类产品中拥有独特的地位，并且排放量减少了 80%。

无与伦比的驾驶体验

Urus SE 还凭借插电式混合动力系统提供了无与伦比的驾驶体验，该系统有助于提高车辆在任何路面和任何条件下的性能和动力：通过创新的技术解决方案在任何转速下提供更多的扭矩和功率例如在两轴之间引入电动扭矩矢量系统，以及电子后差速器。

双涡轮增压 4.0 V8 发动机经过重新设计，可与电动动力系统实现最佳协同工作。它具有 620 CV 的功率（456 kW）和 800 Nm 的驱动扭矩；燃烧装置与电动动力总成相结合，可提供 192 CV（141 kW）和 483 Nm 的扭矩。在提供最大输出的过程中，主要关注的是内燃机和电动机之间的校准策略，达到 800 CV 的总输出，以确保在每种驾驶模式和每种路面上都具有最佳功率曲线。 25.9 kWh 锂离子电池位于负载地板下方、电子控制后差速器上方。位于 8 速自动变速箱内的​​永磁同步电动机不仅可以作为 V8 内燃机的增压器，还可以作为牵引元件，使 Urus SE 成为 100% 电动 4WD 车辆，能够在行驶里程超过 60 公里的情况下行驶。

Urus SE 上首次亮相的是带有电液多片离合器的新型中央纵向电动扭矩矢量系统，该系统可在前轴和后轴之间可变且连续地分配驱动扭矩。分动箱与安装在后轴上的新型电子限滑差速器协同工作，使车辆能够“按需”过度转向，以传达纯种超级跑车的感觉。

两种系统的设计和校准都能够最适合任何类型的抓地力条件和驾驶风格，无论是在赛道、沙漠沙丘、冰面还是泥土上行驶，都能提供最大的牵引力和敏捷性。

Urus SE 在同类产品中独一无二，在任何转速或驾驶条件下都能提供更大的扭矩和功率。该系统在 6000 rpm 时的总功率输出为 800 CV (588 kW)，在 1750 rpm 和高达 5750 rpm 时的总扭矩为 950 Nm，确保从各个角度都具有一流的性能。这也得益于进一步提高的重量功率比：3.13 kg/CV（Urus S 为 3.3）。 Urus SE 从 0 加速到 100 公里/小时仅需 3.4 秒（Urus S：3.5），从 0 加速到 200 公里/小时仅需 11.2 秒（Urus S：12.5），最高时速可达 312 公里/小时（ Urus S：305 公里/小时）。这些数字使 SE 成为有史以来最强大的 Urus 和该细分市场中最快的量产车，为超级 SUV 类别树立了新标杆。

设计和空气动力学

Urus SE 重新定义了车型的风格准则，改变了 SUV 设计的范式，同时其产品线也进行了更新，明确目标是优化空气动力学效率。

该设计突出了造型的动感，凸显了车辆的运动性和肌肉感。前部采用浮动设计的新引擎盖，没有截止线，给人一种连续感，增强了 Urus SE 的运动风格，让人想起 Revuelto 引入的某些新造型概念。其他新元素包括采用矩阵 LED 技术的前灯组，引入了受兰博基尼品牌公牛尾巴启发的全新灯光特征，以及重新设计的保险杠和前格栅。

在后部，货舱舱口经过彻底重新设计，引入了受 Gallardo 启发的连续性，通过将尾灯组与“Y”形灯和新的后扩散器连接起来，使线条协调一致，从而使车辆更具运动感。与新的扰流板一起，扩散器在高速行驶时使后部下压力比 Urus S 增加了 35%，进一步增强了车辆的稳定性。

新的车身底部通风口和改进的空气管道也提高了空气动力效率，可引导更多气流来冷却机械和发动机部件：比原来的 Urus 提高了 15%。前部的全新设计，结合空气动力学底部的优化，还改善了制动系统专用气流的管理，空气冷却比之前的系统提高了30%。

科技化的内饰

驾驶室经过更新，突出了兰博基尼标志性的“感觉像飞行员”的设计 DNA，在仪表板前部采用了新的解决方案，并强调了 Revuelto 上已经引入的轻盈感。

仪表板中央安装了一个更大的屏幕（现在为 12.3 英寸），配备了新版本的人机界面 (HMI)，更新的图形使用起来更加直观，与 Revuelto 一致。兰博基尼 Centro Stile 设计师还将设计重点放在了通风口上；阳极氧化铝装饰元件具有明显的 Y 形状；以及新的面板、座椅和仪表板覆盖物。机械按钮面板给人更加触感。

驾驶员可以使用 12.3 英寸数字仪表板和前面提到的 12.3 英寸触摸屏显示器，它们集成在仪表板中央和兰博基尼信息娱乐系统 (LIS) 的核心位置。它还包括用于SE的专用遥测系统和与驾驶辅助系统相关的新显示器，可以更好地感知周围环境。

定制化和个性化

Urus SE 提供了一系列在同类产品中无与伦比的定制选项。合金轮毂进行了更新，引入了 23 英寸 Galanthus 轮圈，并标配全新倍耐力 P Zero 轮胎。 P Zero共有3种专用尺寸，从21英寸到23英寸，满足客户对舒适性和运动性的不同要求。 Scorpion Winter 2 轮胎适用于寒冷季节。所有这些产品均采用 Pirelli Elect 技术，该技术是为了增强首款电动 Urus 的特性而开发的。

颜色范围也得到了扩展，现在有超过 100 种车身可供选择，包括发布时提供的两种新颜色：Arancio Egon（橙色），搭配 Arancio Apodis（橙色）内饰，以及 Bianco Sapphirus（白色），搭配 Arancio Apodis（橙色）内饰。 Terra Kedros（赤陶）内饰。内饰选项包括 47 种颜色组合和四种刺绣（Q-citura 缝合），以及通过 Ad Personam 计划提供的额外潜力，该计划使车主能够将 Urus SE 打造为真正的独一无二。

四种不同驾驶风格

控制台中央的“tamburo”选择器单元用于选择不同的驾驶模式。由于混合动力系统的引入，六种 Urus 驾驶模式与四种新的电动性能策略 (EPS) 相结合，总共有 11 种选择。 Strada、Sport 和 Corsa 模式（适用于公路和赛道）以及 Neve、Sabbia 和 Terra 模式（适用于抓地力与沥青不同的路面）现在配有 EV Drive、Hybrid、Performance 和 Recharge 选项。

EV Drive 可让驾驶员体验并充分利用电力潜力。它专为城市驾驶而开发和校准，电动行驶里程超过 60 公里，最高时速超过 130 公里/小时。高于此速度，V8 发动机会自动支持电动机，同样，如果扭矩需求超过电动机可用的最大值。

在 Strada 模式下驾驶时可以选择混合动力，它可提供最大的效率和舒适性以及内燃机和电动机之间的最佳平衡，因此是日常驾驶的最通用的选择。 Recharge 可在 Strada、Sport、Corsa 和 Neve 模式下进行选择，可为电池充电高达 80%，同时保持最佳性能。性能选项为那些想要欣赏 Urus SE 的全部潜力的人提供了体验，不仅在 Strada、Sport 和 Corsa 模式下，而且在 Sabbia 和 Terra 模式下，突出了超级 SUV 的动态品质，甚至超越了沥青。

根据所选的驾驶模式，车辆的空气弹簧会调整离地间隙，行程范围从 Corsa 中的 15 毫米到提升系统激活时的 75 毫米。调整双涡轮增压 V8 发动机的转向、驾驶性能和声音的参数也是可变的，这反映在 Urus SE 的“个性”中。

特别关注空气悬架系统的校准，以突出每种驾驶模式。对于 Strada 来说，开发工作提高了 Urus S 已经很高的舒适度。运动模式为驾驶注入更多乐趣，增强了新变速箱的特性，以方便起步和继续漂移。在专为赛道驾驶而设计的 Corsa 模式下，Urus SE 充分展现了其动态潜力。这在一定程度上要归功于悬架 ECU/电子设备，它控制底盘运动（俯仰、偏航、侧倾和泵送），使车辆在赛道路缘之间以及在困难和低抓地力的情况下极其稳定和灵敏表面得益于 48v 电子系统管理的防倾杆。 Neve、Sabbia 和 Terra 模式均经过优化，可最大限度地提高车轮行程和地面力的一致性，从而在任何路面上获得最佳牵引力。