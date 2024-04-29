据SGInnovate发布的一份报告数据显示，过去的一年中，新加坡早期新兴科技初创公司（先进制造、农业食品/Agrifood、可持续发展、健康&生物医学科学）的总融资规模呈现出了可观增幅，较上年增长59%，达到4.02亿美元。

SGInnovate在报告中指出，尽管其融资环境在2022年经历了一段相对艰难的时刻，在农业食品和可持续发展行业的增长推动下，针对当地早期新兴科技初创公司的投资已经恢复到了21年前的水平。

作为体现，根据报告，22年至23年期间，其四个行业领域的种子轮融资交易数量增长了1.5倍，从20笔增加到了30笔。报告称，这种转变表明，随着新加坡生态系统的不断成熟，人们对新兴科技投资的展示出了更大的兴趣。

不过报告也强调到，23年期间，上述四大行业中新成立的初创公司数量有所减少，目前已知的仅为25家，低于22年35家的水平。报告认为，这种现象可能是受宏观经济不确定性所致，因而使得公司选择推迟成立注册。

其中，报告表示，在新公司注册数量持续下降的行业领域中，先进制造业的公司注册数量自20年以来呈现持续下降趋势。而尽管在这一领域不断有高质量的研究成果产出，但其在商业化和专业人才可用性等方面持续存在的挑战表明，针对该领域新初创公司的支持和资源正在出现短缺。

而在农业食品和可持续发展行业方面，二者在融资和公司注册上表现强劲，农业食品初创公司在23年达成了13项交易（22年为8项），可持续发展初创公司则在23年完成了16项交易（22年为12项）。报告认为，这种势头可能与当地公共和私营部门的相关举措密不可分。

值得一提的是，就可持续发展行业而言，自21年以来，该行业是唯一一个融资事件和融资额均逐年增长的垂直领域。并且就去年成立的初创企业数量来看，该行业表现最为活跃，其平均种子轮融资规模在22年至23年间也增长了近4倍。

另一方面，尽管农业食品行业的初创公司注册数量逐年下降，长期数据显示，该行业仍在不断地产生新公司（17年至21年为57 家，19年至23年为80家）。同时，在该行业过去五年中成立的80家初创公司中，大多数（39%）都是从事替代蛋白或相关技术的公司，而这也凸显了新加坡替代食品领域的发展活力。

展望未来，SGInnovate表示，持续的高利率可能会减弱投资者在23年部署资本的意愿，取而代之的是将资金配置到风险较低、收益较高的替代品上（如政府债券）。不过，尽管虽然政治不确定性等挑战仍将继续影响全球投资规划，“我们仍对被新加坡政策举措所支持的致力于解决长期问题的初创企业秉持乐观态度。”

该机构进一步指出，包括远程病人监控和干细胞治疗等领域的技术将有望为强化新加坡老龄化人口的护理提供解决方案。同时，诸如电池回收和可持续材料生产等方向也将有助于新加坡继续走向去碳化的未来。