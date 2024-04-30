比尔·盖茨（Bill Gates）已于 2020 年 3 月辞去微软董事会职务，并宣布此后将专注于慈善事业。不过根据 Business Insider 报道，盖茨依然非常关注微软公司业务发展，而且具备很大的话语权。

报道披露了一份内部备忘录，微软注资 OpenAI（当时还名不见经传）之前，盖茨于 2017 年牵头召开了高层会议，首席执行官萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）和一小群公司高管出席。

盖茨在会议中预测“AI Agents”将成为数字个人助理，将很快带来一个新的世界秩序，这些“AI Agents”将比 Siri 和 Alexa 更强大，拥有海量的知识和超自然的直觉。

文章表示正是盖茨的强力要求，才撮合了微软和 OpenAI 之间的合作。而且盖茨自 2016 年以来一直关注和参与 OpenAI 的会议，而且盖茨于 2022 年向山姆·阿尔特曼（Sam Altman）建议，要求创建一个大语言模型，可以通过先修生物学（Advanced Placement biology）考试。

报道称，2022 年 8 月，阿尔特曼在盖茨家中向盖茨和微软现任首席执行官纳德拉展示了一个演示，其中 GPT-4 的一个版本确实通过了先修生物学考试。

盖茨仍在与微软的一些高层管理人员举行会议，以审查公司的项目进展，盖茨还应该帮助招聘新的管理人员，并努力留住现有的微软团队成员。看来盖茨虽然不是正式员工，但他在雷德蒙德仍然拥有很大的权力。