动点出海获悉，微软今日宣布，未来4年内，将在印尼投资17亿美元用于在该国建设新的云和人工智能基础设施。该巨头在声明中指出，本次投资为微软在印尼29年来的最大单笔投资。

根据声明，本次投资资金也计划用于在印尼为84万人提供人工智能技能机会（即技能培训和支持），并且也将为该国不断发展壮大的开发者社区提供支持。

作为背景，据悉，这一消息是在微软董事长兼首席执行官萨蒂亚·纳德拉 (Satya Nadella) 在当时会见印尼总统佐科·维多多 (Joko Widodo) 后发布。

同时，声明也补充道，这一数字基础设施投资也是建立在微软于2021年2月宣布的Berdayakan Indonesia (Empower Indonesia)计划的基础上——基于上述计划，微软已在同年（2021年）在印尼开设了其在该国的首个数据中心区域（datacenter region），以满足客户在该国存储数据的需求。

而除上述规划之外，有媒体指出，在纳德拉于印尼的拜访会议中，维多多也表示，希望微软在该国建设一个研究中心。不过这一倡议并未在此次声明中得到具体落地。

纳德拉在本次指出，包括印尼在内，新一代人工智能正在重塑世界各地人们的生活和工作方式。微软今天宣布的投资将涵盖针对数字基础设施、技能以及开发商的支持，而这些将“帮助印尼在这个新时代蓬勃发展”。

此外，微软还在声明中承诺，到2025年，公司希望为东盟成员国的250万人提供人工智能技能机会，而这些培训和支持工作将通过与各国政府、非营利组织、企业组织、以及社区合作展开。

回到本次印尼。有调研预测，到2030年，人工智能将为东南亚GDP贡献近1万亿美元的份额。其中，印尼有望为其提供3660亿美元。

另一方面，根据微软提供的数据，目前，印尼有超过310万开发者使用GitHub，使得该国成为微软在亚太地区的第三大GitHub开发者社区，仅次于印度和中国。微软预测，到2026年，印尼将加入GitHub全球排名前五的开发者社区之列。

值得一提的是，本月早些时候，有印尼官员透露，Nvidia将与印尼电信公司Indosat Ooredoo Hutchison（Indosat）展开合作，计划于今年在中爪哇省梭罗市动工打造一家人工智能中心。据了解，该中心或将由电信基础设施或人力资源中心组成，且两家公司已承诺为此设施投资2亿美元。