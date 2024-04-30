根据Sensor Tower发布的报告，美国是全球最大的游戏市场之一，数字广告投放成为亚太游戏品牌进军美国等海外市场的重要策略。2023年第二季度至2024年第一季度，投放额排名前10的亚太游戏品牌广告投入超过7.5亿美元，环比上涨23%。

以下为详细内容：

美国是全球最大的游戏市场之一，也是亚太游戏品牌出海的必争之地。数字广告投放帮助亚太游戏品牌快速打开市场，提升产品收入、下载量并扩大活跃用户规模。本报告将深入解读2024年亚太游戏品牌在美国市场的数字广告趋势，热门投放产品和主要投放渠道。报告同时通过案例分析，探析Bandai Namco如何通过数字广告扩展IP海外影响力，实现海外市场战略目标。

米哈游、任天堂等亚太品牌领跑美国游戏广告市场

美国是全球最大的游戏市场之一，数字广告投放成为亚太游戏品牌进军美国等海外市场的重要策略。2023年第二季度至2024年第一季度，投放额排名前10的亚太游戏品牌广告投入超过7.5亿美元，环比上涨23%。

米哈游近一年广告投入环比增长487%，位列亚太游戏品牌之首。任天堂在美国市场广告投放稳定，以1.2亿美元位列第二名。Bandai Namco、SEGA、 Habby和Century Games等亚太游戏品牌广告支出均显著增长。

米哈游广告开支的大幅上涨主要来自旗下热门新游《崩坏：星穹铁道》，2023年Q2至2024年Q1，《崩坏：星穹铁道》占据了米哈游旗下产品广告总开支的80%。

任天堂在美国市场广告预算主要投放到Nintendo Switch上，2023年Q2至2024年Q1 Nintendo Switch广告花费环比增长37%，超过7100万美元。

YouTube和Meta系平台是亚太头部游戏品牌主要投放渠道

头部亚太游戏品牌在美国市场广告投放的主要渠道为YouTube和Meta旗下平台。其中米哈游、腾讯和Bandai Namco等偏好YouTube渠道，米哈游将高达86%的广告开支投入到YouTube平台。而Nintendo、 Square Enix和 Century Games等品牌更倾向于Facebook和Instagram平台，Nintendo投放于Facebook的广告花费占比达到65%。

广告投放帮助游戏品牌提升产品收入、下载量和用户规模

凭借休闲广告素材的大力投放，融合休闲玩法的4X策略手游《Last War:Survival Game》快速打开美国市场，2024年1月该游戏美国广告开支达到2023年11月的12倍，推动下载量同时迎来历史高峰。

广告投放对游戏产品收入的增长也产生了显著影响。2023年5月，《崩坏：星穹铁道》将美国市场广告曝光量拉升3.5倍，内购收入快速达到4月的3.3倍。

广告投放帮助游戏品牌差异化吸引目标用户

通过独特玩法和广告策略，4X策略手游《Last War:Survival Game》从更广泛的领域扩大用户群。与2024年第一季度美国4X策略手游收入冠军《Whiteout Survival》相比，亚军《Last War:Survival Game》广告受众不只集中在游戏领域，汽车等广告触达的用户也成为该游戏潜在玩家。

与此同时，《Last War:Survival Game》广告素材突出休闲射击玩法，吸引体育游戏玩家，而《Whiteout Survival》则展现模拟经营玩法，受模拟游戏用户喜爱。玩法、广告策略和用户群体的差异降低了两款4X策略手游的直接竞争。

Bandai Namco通过广告投放扩大海外市场份额

得益于数字广告投入的增加，近年来Bandai Namco旗下手游产品海外收入比重逐步增加，2023年已达到42%。Bandai Namco发布的2022年4月至2025年3月的中期计划显示，集团将以“IP轴战略”为核心扩大全球影响力，实现2025年海外销售额占比35%的目标。

具体而言，Sensor Tower广告数据显示，2023年Bandai Namco在美国市场的广告支出上涨至2019年的近7倍。Bandai Namco将海贼王IP和龙珠IP作为近期美国市场广告投放重心，2024年Q1海贼王IP和龙珠IP广告支出份额分别达到52%和25%。