奥迪在欧洲以外开设了第一个充电中心。日本首都东京的所有品牌电动汽车司机现在都可以在四个快速充电点充电，每个充电点最高可达 150 千瓦。得益于缓冲存储单元，奥迪充电中心对当地电网的要求较低。第七个奥迪充电中心总体上仅使用可再生能源的电力。

东京奥迪充电中心的紧凑型版本有两个充电站，总共四个配备 CHAdeMO 充电插头的快速充电点。与欧洲同行一样，该快速充电站可用于所有品牌的全电动汽车。

未来，高级充电联盟 (PCA) 成员将能够通过 PCA 应用程序预订充电点，从而避免等待时间。 PCA是奥迪和保时捷的联合项目，旨在扩大日本的快速充电网络。目前约有 6,000 名 PCA 会员可以使用全国 400 多个快速充电点。

Kioichō 商业区的客户可以在东京的奥迪充电中心为电动汽车充电，功率高达 150 kW。这是一个非常好的数字，因为日本和欧洲国家充电功率的先决条件不同。例如，日本电网的电压只有100伏。电功率计算为电压和电流的乘积。在日本，电流必须相应较高才能实现高充电容量。这反过来又需要大的电缆横截面，这在该国历史上发展的电网中是例外，而不是规则。

奥迪正在通过电池存储解决方案在东京的充电中心实现快速充电。因此，该公司正在推动充电基础设施的扩张，同时实现比日本平均水平更高的充电速度。充电站对当地电网的要求较低。当电网负载很小时（例如晚上），电池会储存电力。由于电池充当直流电的缓冲存储器，因此不需要具有高压电源线和昂贵变压器的复杂基础设施。奥迪仅使用可再生能源的电力。绿色能源还为奥迪充电中心提供动力，主要由充电站屋顶的光伏系统直接发电。

奥迪已经计划在东京建立第二个充电中心。它将建在芝公园区，著名的东京塔所在地。四环已经在德国、奥地利和瑞士开设了六个奥迪充电中心。枢纽位于柏林、法兰克福、慕尼黑、纽伦堡、萨尔茨堡和苏黎世。