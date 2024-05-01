作为迈向电气化的重大举措，宾利汽车已开始在其位于英国克鲁的总部建造一个新的涂装车间。这一发展是宾利完全转向电动汽车(EV) 并维护其作为最重要的可持续豪华汽车品牌地位的战略的重要组成部分。新工厂不仅彰显了 Bentley 对面向未来的制造的奉献精神，还突显了其对克鲁社区的持续承诺，宾利的传统已在克鲁社区蓬勃发展了 85 年。

主要亮点：

新涂装车间在克鲁动工 ：占地 12,460 平方米的施工已开始 。喷漆车间 ，预计于 2025 年竣工。

扩大油漆选择 ：该工厂将为客户提供近 100 种单独的颜色选择，体现了宾利产品的定制性质。

可持续目标 ：作为 Beyond100 战略的一部分，Bentley 的目标是到 2030 年在其运营中实现碳中和。

对未来技术的投资 ：皮姆斯巷工厂正在投资超过 25 亿英镑用于未来产品和制造能力。

为了纪念这一里程碑，制造部门董事会成员 Andreas Lehe 以及财务和 IT 部门董事会成员 Jan-Henrik Lafrentz 等关键人物主持了奠基仪式。此次仪式标志着向“梦想工厂”转型的开始，与先进的数字化和灵活的制造流程相结合。

竣工后，新工厂不仅将为客户提供更广泛的选择，还将拥有一栋四层办公楼，成为 370 多名宾利员工的工作场所。此次大幅扩张是宾利电池驱动电动汽车(BEV) 生产准备工作中不可或缺的一部分。

Andreas Lehe 在讨论该项目时表示：“这座最先进的新建筑的破土动工是一个里程碑时刻，它支持我们在新的创新技术、技能和设施方面取得标杆地位的目标，从而实现真正的数字化、高度豪华车制造的灵活基准。”

他补充道：“在对我们的工厂进行现代化改造的同时，这清楚地表明了我们的雄心和对克鲁的长期承诺，因为我们将宾利转变为可持续豪华出行的领导者。”

宾利雄心勃勃的 Beyond100 战略设想彻底重塑其产品系列，以支持电气化的未来，并致力于实现制造过程中对环境的零影响，通过尖端的数字解决方案巩固其在豪华汽车领域的领导地位。