奥迪 Q6 e-tron系列 是高端电动平台 (PPE) 上的首批量产车型，标志着该公司向高端电动汽车提供商转型的下一步。在2024年北京车展上，这个四环品牌推出了专为中国市场量身定制的车型——奥迪Q6L e-tron。系列版本将于2024年第四季度首次公开亮相。与中国市场的其他PPE车型一样，奥迪Q6L e-tron将在长春的新工厂本地生产。首批交付客户将于 2025 年进行。

奥迪 Q6L e-tron 的特点是令人印象深刻的驾驶和充电性能、卓越的效率以及比全球车型更大的续航里程。轴距加长了105毫米，还可以安装更大的电池。有了它，CLTC 的续航里程将超过 700 公里（435 英里）。名字中的字母“L”代表着长轴距，这也成为了出色的长途能力的标志。

几十年来，奥迪一直在为中国市场打造加长轴距的“L”车型。 A6L 和 A4L 是最著名的大容量版本，与 Q5L、A8L 和 A8L Horch 并列。现在，奥迪将 L 车型添加到 Q6 e-tron 系列中，提供更大的空间、舒适性和日常可用性。加上全新的内饰设计理念，Q6L e-tron正在为市场上的乘客创造一个非常独特和宽敞的空间。

奥迪Q6L e-tron体现了奥迪独特的SUV设计，并不断进一步开发e-tron专用设计语言。奥迪 Q6L e-tron 与全球版本的不同之处从一开始就显而易见。最重要的是，重新设计的前端以及奥迪品牌形象的演变，为中国特有的版本设定了自己的口音。为了突显Q6L e-tron前卫而独特的外观设计，该中国版车型将提供专属颜色。北京车展上外观车型上展示的丁香灰就是其中之一。

加长的轴距和相应拉长、宽阔的车顶线，使侧面线条显得格外优雅且比例完美。开创性技术，尤其是在照明装置中，开启了四环电动汽车的新篇章，并将继续使“Vorsprung durch Technik”成为中国的日常体验。

创新照明技术

凭借 Q6 e-tron 系列，奥迪开启了电动汽车和照明技术的新篇章。凭借主动数字灯标志，这款电动 SUV 正在开创一个新时代，其特点是奥迪独有的独特设计和美学。

奥迪 Q6L e-tron 的五台域计算机之一中的软件模块使这种形式的光签名成为可能。就第二代数字 OLED 尾灯而言，六个 360 段的 OLED 面板使用专门开发的算法每十毫秒生成一个新图像。

得益于灯光设计与领先技术的完美结合，全新奥迪Q6L e-tron的灯光显得比以往更加活泼、更加智能。

主动数字灯光签名证实了奥迪作为照明技术行业先驱的地位。

续航里程和充电性能

强大、紧凑、高效的电动机，以及新开发的锂离子电池，由 12 个模块和 192 个方形电池组成，总容量为 107 kWh（与即将在 2019 年推出的型号相比，增加了 7 kWh）根据 CLTC 的数据，Q6 e-tron quattro 1 和 SQ6 e-tron 确保续航里程超过 700 公里。

得益于 800 伏技术和标配的最大直流充电容量 270 kW，奥迪 Q6L e-tron 可以实现短时充电。在适当的充电站（高功率充电，HPC）仅需 10 分钟即可充电续航里程长达 260 公里。充电状态 (SoC) 将在 25 分钟内从 10% 增加到 80%。

智能热管理对于 Q6L e-tron 高压电池的高充电性能和长使用寿命做出了重要贡献。

Q6L e-tron 将提供后轮驱动版本，系统功率输出为 255 kW，quattro 全轮驱动版本为 345 kW。后轮驱动版本提供显着的效率和续航里程，quattro 版本提供出色的牵引力和驾驶动力。

优雅与进化：外观

奥迪Q6L e-tron定位于高端中型车细分市场。该SUV的车长为4,884毫米，宽度为1,965毫米，高度为1,687毫米，为日常使用提供了最大的空间、舒适性和适用性。 2,995 毫米的轴距为商务舱后排座椅提供了充足的腿部空间。

得益于高级电动平台，奥迪 Q6 e-tron 车型系列拥有完美的比例。 L版以其长轴距和拉长的车顶线的非凡优雅超越了其他车型的外观。与这种优雅相结合，其引人注目的 SUV 外观确保了无与伦比的动感外观。有机形状的表面由身体的精确线条构成，即使在静止时也能在光与影之间产生独特的相互作用。

温室在强大的身体上平坦而绷紧。它向后逐渐变细，平缓倾斜的 D 柱优雅地融入形状独特的车身肩部。 D柱向车顶的开口使车辆更具动感，使驾驶室显得流连忘返。从尾灯到后门的一条引人注目的线条强调了“quattro 水泡”的上半部分——驾驶室似乎停在其上的车身轮廓。这种对车轮的雕塑感是奥迪设计 DNA 的核心元素。奥迪将这一中心设计原则称为“让技术变得可见”。动感十足的后部将运动优雅与力量感融为一体。凭借其连续的灯带，这种后部架构赋予 Q6L e-tron 奥迪典型的清晰度和权威性。

21英寸车轮经过空气动力学优化，在视觉上扭转了细长辐条和扁平进气口的经典表面分布。在这里，紧凑的开口仅稍微破坏了车轮的扁平设计，因为盘式制动器很少使用，因此需要很少的冷却空气。

几乎与车门表面齐平集成的把手也是全新的，这也是奥迪的首创。把手下侧的接近传感器可在需要时解锁 – 门无需任何努力即可轻松打开，只需手动旋转即可打开。

直立式前脸是 e-tron 品牌前脸的进化发展。与电动奥迪的典型特征一样，Q6L e-tron 的中心区域采用空气动力学优化封闭和集成设计。该品牌首次针对中国市场开发了全新的前脸设计：奥迪设计师将中央元素融入到更宽的仪表板中，两者均为亮黑色。这将前部变成了一个明显的水平雕塑，一直延伸到两侧，使 SUV 看起来更平坦并且面向道路。宽大的侧进气口强调了动感的外观，而分体式灯组的扁平比例则赋予了 Q6L e-tron 坚定的表情。

正面和背面均首次采用全新的四环品牌标志。柔和的投射灯在视觉上将它们与格栅中的前灯连接起来。 Q6L e-tron 的夜间设计也能清晰地辨认出奥迪的风格。

在中国，为中国——长春生产

基于PPE平台的奥迪Q6L e-tron等面向中国市场的车型将在长春的新工厂生产。奥迪一汽新能源汽车公司的生产基地和总部不仅是奥迪在中国第一家专门生产纯电动汽车的工厂，而且在数字化、效率和可持续发展方面树立了新标准。通过其全球环境计划“使命：零”，奥迪致力于脱碳、负责任的用水、资源效率和生物多样性——在这家新工厂也是如此。

这意味着奥迪一汽新能源公司在所有生产领域均采用节能和可持续技术。该公司还持续监控所有设备的效率。

Q6L e-tron 将于 2024 年底开始本地生产，并于 2025 年开始向客户交付。从 2025 年起，奥迪 A6 e-tron 版本将推出更多量产车型。