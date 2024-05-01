Genesis有一个新的性能子品牌可以与梅赛德斯-奔驰AMG和宝马M竞争，它的名字是Magma。Magma 于上个月在 2024 年纽约车展上推出，并展示了GV60 Magma 概念车。在本周的2024北京车展上，其延续了最初的概念，推出了基于Electrified G80的全新设计。

这款高性能轿车被称为 G80 EV Magma，其升级功能比之前基于 GV60 的概念车更加极致。它还推出了中国市场独有的新颜色Acme Blue，其灵感来自于炽热火焰中的蓝色调。

G80 EV Magma 以其较低的车身姿态和加宽的底盘而脱颖而出。格栅和前饰板是该概念的独特之处，并由泵气挡泥板、新的后饰板和 21 英寸车轮连接，该车轮带有沿轮辋延伸的空气动力学盖。

Genesis还升级了底盘，采用运动调校的悬架，使轮距更宽，再加上带有前后通风转子的强大制动套件。 Genesis还表示，车轮采用轻量化设计，有助于减少非簧载质量。

对于内饰，设计师混合使用了 Alcantara、绗缝皮革和碳纤维。碳纤维采用蓝色编织，与外观相匹配。

动力总成规格尚未透露。标准 Electrified G80 配备 87.2 千瓦时的电池，在其最强大的配置中具有双电机全轮驱动动力系统，最大输出功率为 365 马力。

Genesis也没有提及G80 EV Magma概念车的生产计划，但上个月在纽约展示的一款汽油动力G80 Magma Special轿车将在未来某个时间在西亚推出。首次亮相时没有透露该车的细节。

Genesis还在北京车展上展示了更新版的Electrified G80。完整细节将在今年晚些时候上市之前保留，但 Genesis 确认了稍长的轴距，有利于后座乘客，新的碟式 19 英寸车轮，电子控制充电端口盖，更多的装饰选项，以及减少噪声、振动和声振粗糙度水平。

该汽车制造商还在北京展示了更新版的GV70 。它在造型上进行了一些改变，并将于下个月在韩国上市。计划于今年晚些时候在美国推出，这表明更新后的跨界车将作为 2025 年车型上市。