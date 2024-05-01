起亚EV9是电动汽车市场中的佼佼者，在2024 年红点产品设计奖中荣获久负盛名的“最佳中的最佳”称号，巩固了其在汽车行业的地位。该奖项授予汽车和摩托车类别，旨在表彰设计质量和创新的最高标准。起亚的设计理念“对立统一”在这一成就中发挥着至关重要的作用，它影响着 EV9 开发的各个方面，并帮助塑造了一款既具有未来感又植根于可持续原则的车辆。

主要亮点：

荣获 2024 年红点奖“最佳中的最佳” ：表彰杰出的设计和创新。

“对立统一”设计理念的体现 ：将未来技术与可持续移动性相结合。

对可持续发展的战略承诺 ：采用环保材料和技术。

获得多项荣誉 ：包括“世界年度汽车”和“2024 年度北美多功能车”。

起亚EV9代表了起亚创新设计与环境责任之旅的一个里程碑。 “通过 EV9，我们创造了一款具有大胆而真实的 SUV 特征的电动汽车，不仅突破了设计的界限，而且突破了可用性、连接性和环境责任的界限。获得红点：“最佳中的最佳”设计奖是非常令人欣慰的，不仅对起亚设计团队而言，对我们所有的全球同事来说也是如此，这代表了我们不断努力带来创新和鼓舞人心的解决方案，”Karim Habib 解释道，执行副总裁兼起亚全球设计主管。

EV9的设计融合了数字虎脸、数字图案照明格栅和垂直前大灯，增强了其现代和自信的美感。这些特征，连同其直立的姿态和清晰的线条，投射出清晰而宁静的外观，引起当代和未来几代汽车爱好者的共鸣。

EV9 进一步履行了对可持续发展的承诺，是起亚可持续设计战略的先驱，其中包括逐步淘汰动物源材料并将可持续材料融入所有新车型中。这一战略强调了起亚致力于减少其生态足迹，同时推动汽车行业发展。

红点设计奖是一项由国际专家评审的全球知名竞赛，其获得的认可凸显了 EV9 具有影响力的设计和创新。这一荣誉定于 2024 年 6 月 24 日在德国埃森举行，此前 EV9 获得了一系列享有盛誉的认可，强调了起亚在设计和整体汽车工程方面的卓越表现。该SUV还成功获得了世界汽车奖、iF设计奖等其他重大赛事的关注和奖项，证明了其在全球市场的号召力和意义。