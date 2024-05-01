Nissan宣布与 ACCIONA 旗下汽车制造商 Silence 建立令人兴奋的新合作伙伴关系，为城市驾驶带来小型但强大的移动性。Silence 是欧洲领先的电动微型移动车辆品牌，专为更清洁、更智能、更灵活的城市生活而设计。

通过此次合作，日产客户将能够获得一系列独特设计和制造的 Silence 产品——从广受欢迎的 S04 开始。这款紧凑、轻便的电动汽车专为在繁华的城市环境中提供敏捷性而设计，有两种型号：L6e 和 L7e，专为满足各种城市驾驶需求而量身定制。每个型号都拥有强大的电动续航里程，从 149 公里（L7e）到 175 公里（L6e），最高时速可达 45 公里/小时（L6e）和 85 公里/小时（L7e）——非常适合日常通勤或探索城镇。

它由两块 5.6kWh 电池供电，提供快速、简单、方便的充电选项，包括直接充电、在专用充电站更换电池（需订阅）以及通过可拆卸电池组在家或办公室充电。

S04 Nanocar 提供紧凑型电动驾驶和智能连接，还配备了 My Silence 应用程序——只需按一下按钮即可满足任何车主需求的一站式商店。通过该应用程序，客户可以访问一系列尖端的数字服务，包括无钥匙进入、位置跟踪、范围监控和电池充电状态。将灵活的城市交通提升到新的水平，它还允许客户与朋友联系并共享车辆的使用权，而无需交换钥匙——进一步推动了电动汽车选项的可及性。