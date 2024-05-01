Rivian透露了其Rivian Adventure Network直流快速充电网络最新发展的早期概况，其中包括可容纳更广泛电动汽车的新型充电器。

经过近两年的发展并为 Rivian 司机进行长途冒险提供可靠服务后，Rivian 计划在今年晚些时候开始向其他电动汽车开放其快速充电网络。

Rivian 展示了其新型内部充电器的原型，该充电器从头开始设计，可轻松为北美目前几乎所有电动汽车充电。新的充电器更高，并具有更长的电缆，以适应车辆充电端口放置的差异。这些充电器可为 400 伏和 800 伏电池组提供快速充电，并配备 CCS 连接器，支持配备北美充电标准(NACS) 的车辆以及经批准的适配器。

未来的硬件更新将提供对本机 NACS（也称为 SAE J3400）的支持。每个充电器还将包括一个更大的显示屏和点击支付终端，无论是否有 Rivian 移动应用程序，都可以轻松使用。

自推出 Rivian Adventure Network 以来，该公司为 Rivian 司机提供了独家访问权限，同时专注于提供强大的网络和无缝充电体验以及建立卓越的运营。这款下一代充电硬件由伊利诺伊州诺莫尔市的 Rivian 设计和制造，旨在为更大的电动汽车社区提供同样可靠的体验。截至 2024 年，Adventure Network 充电器的正常运行时间已超过 98%。

Rivian 电池、充电和探险产品副总裁 Paul Frey 表示： “ Rivian的存在是为了满足两个特定需求，即交通系统的电气化以及支持电网向无碳能源过渡。” “通过扩大我们的 Rivian Adventure Network（由 100% 可再生能源提供动力）的访问范围，我们支持这两个关键目标，同时也鼓励更多的人乘坐电动汽车开始下一次冒险。”

从今年晚些时候开始，Rivian 计划所有新的 Adventure Network 站点都使用该公司的下一代充电器进行建设；现有的充电站将配备新的充电器，以适应不同形状和尺寸的电动汽车。在可行的情况下，站点将配备适合拖车的充电器，以适应牵引车辆。

通过开放其网络，Rivian 还将有资格参与一系列扩大的国家计划，例如国家电动汽车基础设施计划，以及更多支持在全国范围内扩大电动汽车充电的州和公用事业计划。