丰田汽车北美公司和阿贡国家实验室已开始合作推进锂离子电池的回收，重点关注直接回收过程。这一举措是丰田对电池制造（特别是电动汽车）的可持续性和循环性更广泛承诺的一部分。

此次合作通过合作研究与开发协议 (CRADA) 正式确定，目标是利用报废电池和制造废料从电池中回收关键材料。丰田北美研究院 (TRINA) 的高级科学家Nik Singh强调了该项目的双重重点：评估工业规模的回收流程和探索多样化的回收技术。辛格表示：“除了其他电池回收技术之外，阿贡国家实验室利用我们的商业电池产品将有助于我们评估工业规模的直接回收过程，从而为各种电池平台和化学物质维持多样化的回收选择组合。”

主要亮点

合作伙伴：丰田和阿贡国家实验室隶属于 CRADA。

重点：开发镍、锰和钴阴极的直接回收工艺。

优点： 潜在降低成本和碳足迹。

最终目标：增强美国电池生产的循环性和供应链安全。

丰田运营经理莎拉·肯尼迪指出了直接回收的潜在好处，包括显着节省成本和减少碳排放。 “根据初步预测，直接回收可能会显着节省成本和碳足迹，”肯尼迪表示。该项目将测试这些流程，旨在根据成功的结果简化它们以用于未来的商业应用。

丰田的战略不仅包括回收首次使用后的电池，还包括重新利用或翻新电池，以最大限度地利用提取的原材料。这种方法与丰田的“2050 年环境挑战”相一致，该挑战的目标是到 2050 年在车辆的整个生命周期实现碳中和。