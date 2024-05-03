苹果有了新动作，这家iPhone 制造商公布了创纪录的股票回购计划，导致其股价在盘中交易中上涨 6%，季度业绩和预测超出了温和预期。苹果公司将现金股息增加了 4%，并批准了一项额外计划，回购 1100 亿美元的股票。此次回购是该公司历史上规模最大的一次。

结果和指导表明，尽管竞争激烈且面临监管挑战，该公司可能正在智能手机市场重新站稳脚跟。苹果公司发布报告后股价飙升，使其股票市值增加了超过 1600 亿美元。伦敦证券交易所集团 (LSEG) 数据显示，苹果公司表示，第二财季营收下降 4%，至 908 亿美元，超过分析师平均预期的 900.1 亿美元。库克对路透表示，对于截至 6 月份的苹果当前季度，该 iPhone 制造商预计整体收入“将实现低个位数增长”。根据 LSEG 的数据，华尔街预计收入增长 1.33%，达到 828.9 亿美元。

长期以来，苹果一直被认为是华尔街必须持有的股票，但近几个月来，苹果股价的表现逊于其他大型科技公司，由于 iPhone 需求疲软和中国激烈的竞争，该公司今年下跌了 10%。苹果公司首席财务官卢卡·梅斯特里 (Luca Maestri) 在电话会议上对分析师表示，预计本季度服务和 iPad 收入将实现两位数增长。该公司预计第三财季的毛利率在45.5%至46.5%之间。

库克表示，iPhone 销量“在包括中国在内的一些市场仍然增长”。苹果在中国的营收降幅并不像分析师预期的那么严重，根据 Visible Alpha 的数据，截至 3 月 30 日的第二财季，大中华区销售额为 163.7 亿美元，下降 8.1%，高于分析师预期的 155.9 亿美元。

“我们仍然对生成人工智能领域的机会感到非常乐观，并且我们正在进行重大投资，”他说。库克表示，“我们期待在今年晚些时候的活动中与我们的客户分享一些非常令人兴奋的事情”。随着苹果竞相将人工智能引入其产品，其大规模回购计划可能会安抚因股价下跌而受到打击的投资者。

LSEG 数据显示，分析师原本预计第二财季 Mac 销售额将下降，但实际销售额却增长至 75 亿美元，而预期为 68.6 亿美元。库克表示：“他们确实受到了搭载 M3 芯片的新款 MacBook Air 的强大推动力。” “本季度大约一半的 MacBook Air 买家是 Mac 的新用户。”