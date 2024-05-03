中国国车能否成为全球品牌？中国品牌红旗在北京车展上展示了多款颇具吸引力的电动汽车。这些产品将在几年内出口到许多世界市场 – 包括德国。红旗希望在高端市场与奥迪、宝马和梅赛德斯竞争。

红旗EV7有五种不同的驱动版本——三种后轮驱动和两种全轮驱动——单电机最大输出功率为253千瓦，0至100公里/小时加速时间为5.8秒。作为一款全轮驱动车型，最强大的版本还配备 202 kW 前轮驱动，能够在 3.5 秒内从 0 公里/小时加速到 100 公里/小时。该轿车有 75、85 或 111 kWh 电池可供选择，据红旗称，根据中国测试循环，最大续航里程可达 820 公里。制造商将最大充电功率设定为 365 kW。价格在229,800元至309,800元人民币（约合29,600至39,900欧元）之间。

红旗对其出口战略是认真的。到 2028 年，它希望出口 50 万辆汽车（燃油、混合动力和电动）。到 2026 年，该产品组合将包括 17 款车型，其中包括 7 款纯电动汽车。红旗计划到 2027 年在全球销售约 65,000 辆此类汽车，到 2028 年销售约 94,000 辆。这家中国公司最初将专注于欧洲和中东。