在中国，全球最大的电池电动集装箱船已开始往返于上海和南京之间的定期运营。这条路线沿长江行驶近1,000公里，全程不需要补给。这艘名为“绿水01”的船舶由中国远洋运输集团公司（中远集团）建造，长120米，宽24米。它的电池容量为50,000 kWh，如果需要的话可以扩展到80,000 kWh。这是可能的，因为电池装在容器中，可以在港口充电或通过起重机进行更换。

采用电池电力驱动，该集装箱船预计每 100 海里（185.2 公里）可节省 3,900 公斤燃料，并减少 12.4 吨二氧化碳排放。以上海和南京之间通常的 965 公里的长江航线推断，这意味着计算出的燃油节省超过 20,000 吨——当然，实际上，内河航运的消耗量取决于船舶是否顺流或逆流行驶。 。

Greenwater 01的货运能力为700 TEU，1 TEU对应一个20英尺标准集装箱。中远集团表示，这意味着绿水01不仅创下了电动船长、宽、载重量的世界纪录，而且还创下了集装箱容量的世界纪录。“700TEU电动集装箱船是世界上第一艘用于长途运输的大型全电池集装箱船，”中远海运在2023年3月写道。 “建成后，该系列船舶将投入长江运营。它将实现黄金水道的绿色现代化，为中国内陆和沿海航运业减排提供国有骨干企业的经验和解决方案。”

中远集团表示，长江项目将成为未来环保航运项目的典范。该公司已于去年五月开始建造第二艘电动集装箱船。