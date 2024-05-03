Polestar和StoreDot合作实现了快速充电里程碑，这是一项重大技术进步，仅需10 分钟即可将 Polestar 5 原型机的电量从10% 充至 80%。此次测试标志着 StoreDot极速充电(XFC) 技术首次在实际车辆中应用，而不是在受控实验室条件下，为未来汽车电池技术树立了良好的先例。

Polestar 首席执行官托马斯·英根拉特 (Thomas Ingenlath) 表示：“时间是生命中最大的奢侈品之一，作为豪华电动性能汽车的制造商，我们需要采取下一步措施来解决电动汽车拥有的最大障碍之一——充电焦虑。有了这项新技术，在长途旅行中，当司机停下来时，他们将能够花更少的时间充电，并比以前更快地返回道路。事实上，停车时间将更类似于他们今天乘坐汽油车的经历。”

主要亮点

该演示展示了使用专门调试的 77 kWh 电池在短短 10 分钟内即可 充电 10-80% 。

该电池可扩展至 100 kWh，只需充电 10 分钟即可额外 行驶 200 英里。

XFC技术无需专门的冷却系统即可保持高充电速度，增强了其实际适用性。

演示车辆表现出一致的充电速率，起始功率为 310 kW，峰值超过 370 kW，证明了 XFC 技术的有效性和稳定性，即使在实用的道路车辆中也是如此。这种新颖的方法可以显着缓解常见的电动汽车（EV）充电焦虑，为电动汽车充电基础设施带来更加简化和用户友好的未来。

XFC 技术在现代电动汽车中的意义：

StoreDot 的 XFC 采用 硅为主的电池 ，其能量密度可与最新的 NMC 电池相媲美，且无需额外冷却。

经过测试的技术与当前的 直流充电基础设施 无缝集成，该基础设施正在逐步支持更高功率的充电器。

通过大幅缩短标准充电时间，该技术使电动汽车充电的便利性更接近传统汽油车的加油速度。

在当今的商用电动汽车电池中，快速充电速率可能会因电池充电状态 (SOC) 的不同而有很大差异，有时会随着 SOC 的增加而显着下降。在此测试中，Polestar 的充电速度从 10% SOC 时的 310 kW 上升到 80% SOC 时的 370 kW 以上，证明了该技术的稳定充电速率。重要的是，该测试证明 XFC 技术适用于当今的直流充电基础设施，该基础设施继续采用 350 kW 或更高的高功率直流充电器。

这意味着驾驶员将能够花更少的时间停下来给车辆充电，而许多现代电动汽车充电 10-80% 仍可能需要 30 分钟左右。通过将该时间缩短至 10 分钟，采用 XFC 技术的车辆的充电时间更接近于给汽车加油时的体验。由于提供一致的充电速度，使用合适的充电器，消费者可以在 50% SOC 的情况下停车五分钟，然后以超过 80% 的 SOC 继续他们的旅程。

其实际意义是深远的。正如 StoreDot 首席执行官 Doron Myersdorf 博士所言：“我们非常高兴今天能够分享这一令人印象深刻的成就，并很自豪能够与 Polestar 一起踏上这段旅程。”他强调，“这一突破彻底消除了续航里程和充电焦虑的障碍，彻底改变了观念，因为驾驶员将能够像传统化石燃料动力汽车一样自由和便利地长途行驶。”

StoreDot 是电动汽车极速充电技术领域的领导者，不断突破电动汽车电池功能的界限。他们的开创性技术模仿了传统内燃机的加油过程，有望显着缩短电动汽车的充电时间。而极星Polestar 正在重新定义电动汽车领域，将尖端技术与瑞典设计原则相结合。该公司正在雄心勃勃地扩大其电动汽车产品线，目标是到 2026 年提供五种不同的车型，同时通过 Polestar 0 项目向零排放的未来迈进。Polestar 和 StoreDot 之间的合作代表着解决电动汽车续航里程和充电时间等关键问题的飞跃，提高了人们的接受度并促进向可持续交通解决方案的转变。