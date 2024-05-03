Sepion Technologies是先进电池材料开发的先驱，推出了一种不易燃液体电解质，旨在增强电动汽车(EV) 电池的安全性。该公司利用独特的人工智能驱动材料发现平台，成功开发了一种电解质，可显着降低火灾风险，标志着电动汽车电池技术向前迈出了重要一步。

主要亮点：

不易燃电解液增强安全性： Sepion新开发的电解液展现出卓越的安全特性，包括高闪点和远远超过标准电解液的自熄时间。

人工智能加速研发： 利用人工智能，Sepion 可以快速评估数百万种配方，提高研究的效率和效果。

获得 UN/DOT 认证： 该公司最近为其锂金属软包电池获得了 UN/DOT38.3 认证，突显了其对安全的承诺。

Sepion 的创新方法涉及一个密集的过程，其中使用人工智能工具（包括分子动力学模拟和性能预测模型）来筛选庞大的材料库。这一过程不仅加快了研究速度，而且确保了只合成最有前途的材料并进行进一步测试。

Sepion 的首席技术官 Brian Sisk 博士强调了这种方法的重要性：“我们基于人工智能的材料发现方法增强了我们的研发能力，使我们能够更有效地提供满足关键安全标准的解决方案。”

这种不易燃电解质的引入不仅在安全性方面取得了进步，而且在性能方面也取得了进步。它支持3C 快速充电，并与锂金属阳极兼容，凭借快速充电功能，有望将电动汽车的续航里程增加高达 40%。 Sepion Technologies 业务开发副总裁 Salil Soman 表示：“当客户为电动汽车应用寻求新的、性能更佳的电池技术时，安全性是首要考虑因素。使用锂金属阳极制造能够维持 3C 快速充电的不可燃电解质对于 Sepion 和整个行业来说是一个重要的里程碑。”

作为其对创新和安全的持续承诺的一部分，Sepion 正在积极与商业合作伙伴合作，并探索与全球汽车制造商和储能利益相关者的新合作。这些努力旨在推动整个行业采用更安全、更高效的电池技术。

关于 Sepion Technologies： Sepion Technologies 位于加利福尼亚州阿拉米达，专注于软隔膜涂层和液体电解质。他们的突破性产品旨在无缝集成到现有的锂离子电池生产线中，在无需大量额外成本的情况下提供显着的性能增强。 Sepion 以劳伦斯伯克利国家实验室的研究为基础，在主要能源组织的支持下不断向前发展。