Tesla Megapack 已被选中为澳大利亚 Neoen 打破纪录的 1.3 GWh 大型电池系统提供动力。

该项目是Collie Battery项目的第二阶段，该项目以项目所在的西澳大利亚州的一个小镇命名。正如我们之前报道的，法国 Neoen 已经在使用 Tesla Megapack 2XL 建造第一级。

第一阶段由 224 个 Tesla Megapack 2XL 单元组成，容量为 219 MW / 877 MWh。今天，Neoen宣布已经收到了第二阶段的合同，而且规模还会更大。该公司在新闻稿中写道：

Neoen 是全球领先的纯可再生能源生产商之一，在西澳大利亚州能源协调员发起的竞争性招标中，澳大利亚能源市场运营商 (AEMO) 授予了 300 兆瓦/4 小时产能服务合同。该服务将由 Collie Battery 第 2 阶段提供，容量为 341 MW / 1,363 MWh，由 348 个 Tesla Megapack 2 XL 单元组成。该项目位于西澳大利亚州西南部比布蒙民族威尔曼人的国家科利镇附近。它将连接到西部电力公司在西南互联系统（SWIS）中新建的帕尔默终端变电站，该系统与澳大利亚东海岸的变电站是一个独立的网络。

该系统拥有 348 个 Megapack 2 XL 单元，容量为 1.3 GWh，预计将成为澳大利亚新的最大电池系统，也是世界上最大的电池系统之一。Neoen 证实，它已向特斯拉和建筑承包商 UGL 发出“继续处理的通知”。

第二阶段预计将于 2025 年第四季度投入运营，为西南互联系统 (SWIS) 提供重要的电网服务，能够充放电达到网络平均需求的 20%。